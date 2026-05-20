Thể Công Viettel hụt nhiều trụ cột trong chuyến làm khách tại PVF

Liên quan đến hành vi phản cảm khi giơ “ngón tay thối” hướng về khán giả trong trận TC Viettel gặp Nam Định ở vòng 23 LPBank V-League, cầu thủ Đinh Viết Tú của TC Viettel vừa có tên trong quyết định kỷ luật của VFF.

Cụ thể cầu thủ này bị phạt 15 triệu và cấm thi đấu 3 trận, điều đó đồng nghĩa V-League mùa này sớm kết thúc với Đinh Viết Tú. Dù vậy anh còn cơ hội ra sân ở trận bán kết Cúp Quốc gia mà TC Viettel sẽ gặp Ninh Bình. Đáng chú ý khi Đinh Viết Tú lại là cầu thủ từng khoác áo đội bóng thành Nam.

Cùng với Đinh Viết Tú, TC Viettel còn vắng hai ngoại binh do thẻ phạt là Lucas Vinicius và Paulo nên sẽ có vòng đấu không dễ dàng khi đội chủ nhà đang “khát” điểm để đua trụ hạng. Ở bên kia sân, PVF cũng vắng hai trụ cột là Anh Quân và Vũ Tín.

CLB Đà Nẵng sẽ vắng trụ cột Nguyên Hoàng trong cuộc tiếp đón Hải Phòng do thẻ đỏ. Trong khi các CLB Hà Tĩnh, Thanh Hóa và CAHN cùng vắng 2 cầu thủ ở vòng này do thẻ phạt, gồm: Bá Tiến, Ngọc Hà (Thanh Hóa); Helerson, Sỹ Hoàng (Hà Tĩnh); Quang Vinh, Dos Santos (CAHN).

Vòng 24 cũng có 2 quan chức bị cấm làm nhiệm vụ là Đỗ Trọng Hải (cán bộ phân tích kỹ thuật CLB Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Huy (trợ lý HLV CLB Nam Định).

QUỐC CƯỜNG