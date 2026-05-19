Việt Nam đứng sau Singapore trên bảng xếp hạng các CLB châu Á mùa bóng 2025-2026

Trên bảng xếp hạng mới nhất dành cho các CLB nam châu Á mùa giải 2025-2026 vừa được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố, Việt Nam đứng hạng 115. Thành tích trên được xem là khiêm tốn khi thua Thái Lan, Malaysia và cả Singapore.

Nam Định bị loại từ vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Bảng xếp hạng này được AFC sử dụng để xác định phân bổ suất tham dự các Giải đấu cấp CLB của AFC mùa giải 2027-2028. Với số điểm này, Việt Nam đứng thứ 8 tại khu vực Đông Á, tiếp tục có một suất trực tiếp và một suất gián tiếp tại AFC Champions League Two, tương đồng với hai mùa giải 2024-2025 và 2025-2026.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục là quốc gia có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 7 châu Á, các vị trí tiếp theo trong top 5 là Malaysia (thứ 11), Singapore (thứ 14), Việt Nam (thứ 15), Campuchia (thứ 19).

Theo AFC, bảng xếp hạng được tính dựa trên thành tích thi đấu của các CLB tại các giải đấu cấp châu lục trong 8 mùa giải gần nhất. Trong đó, các mùa giải gần đây sẽ được tính hệ số cao hơn nhằm phản ánh đúng năng lực cạnh tranh hiện tại của từng nền bóng đá. Mùa giải 2025-2026 được áp dụng hệ số tối đa 1.0, giảm dần đến mùa giải 2017 với hệ số 0.3. Mùa giải 2020 không được tính điểm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

CAHN dừng chân ở Tứ kết AFC Champions League Two 2025-2026 khi bị AFC xử thua Tampines Rover 0-3 ở trận lượt đi do sử dụng cầu thủ bị treo giò. Sau đó đội thua luôn ở trận lượt về. Ảnh: VFF

Trong thời gian qua, các CLB Việt Nam đã tham dự các đấu trường cấp CLB của AFC. Tại mùa giải 2025-2026, Việt Nam có hai đại diện tham dự AFC Champions League Two là CLB Công An Hà Nội (dừng bước tại vòng 1/8) và CLB Nam Định (kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3). Kết quả cho thấy dù thi đấu ở hạng thấp hơn so với AFC Champions League Elite, nhưng sân chơi châu Á vẫn đầy… khó chịu cho các CLB Việt Nam.

Ở nhóm dẫn đầu châu lục, Saudi Arabia tiếp tục giữ vững vị trí số một châu Á. Xếp tiếp theo lần lượt là Nhật Bản và Hàn Quốc.

QUỐC CƯỜNG