Tân HLV Hứa Hiền Vinh chưa thể cứu Becamex TPHCM

Tân HLV Hứa Hiền Vinh vẫn chưa thể giúp Becamex TPHCM chấm dứt chuỗi thất vọng khi đội bóng đất Thủ thua đội chủ nhà Hải Phòng 2-4 ở vòng 23 V-League 2025-2026.

Becamex TPHCM (áo xanh) đón nhận thất bại trước Hải Phòng (áo đỏ). ẢNH: VPF

Trước chuyến làm khách tại sân Lạch Tray, Becamex TPHCM đã trải qua chuỗi 6 trận không biết thắng. Áp lực đổi tướng được kỳ vọng sẽ mang đến tín hiệu tích cực, nhưng thực tế trên sân cho thấy đội khách vẫn bộc lộ quá nhiều vấn đề nơi hàng thủ cũng như khả năng duy trì thế trận.

Hải Phòng nhập cuộc chủ động và sớm tạo khác biệt bằng khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Antonio ở phút 13. Ngoại binh đội chủ nhà tự tin đi bóng rồi tung cú sút xa đẹp mắt ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Trần Minh Toàn cơ hội cản phá.

Tuy nhiên, Becamex TPHCM nhanh chóng có bàn gỡ chỉ sau đó 4 phút. Từ pha dứt điểm của cầu thủ đội khách, thủ môn Đình Triệu xử lý thiếu an toàn để Nguyễn Văn Anh ập vào đá bồi quân bình tỷ số 1-1.

Những phút tiếp theo của hiệp 1 chứng kiến màn rượt đuổi hấp dẫn với liên tiếp các siêu phẩm. Phút 27, đội trưởng Triệu Việt Hưng tung cú sút xa đẳng cấp giúp Hải Phòng tái lập thế dẫn bàn. Nhưng chỉ ít phút sau, Milos khiến cầu trường Lạch Tray lặng đi với cú đá phạt tuyệt đẹp từ cự ly gần 25 m, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

Sau hiệp đấu đầu tiên đầy cảm xúc, Hải Phòng tiếp tục gia tăng sức ép trong hiệp 2. Phút 60, Trung Hiếu tạo nên một trong những bàn thắng đẹp nhất trận với pha xử lý kỹ thuật rồi cứa lòng hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-2.

Trong khi Becamex TPHCM còn loay hoay tìm đường trở lại, Hữu Sơn đã dập tắt hy vọng của đội khách bằng cú dứt điểm quyết đoán ở phút 75, ấn định chiến thắng 4-2 cho Hải Phòng.

Trận thua này khiến Becamex TPHCM tiếp tục đứng ở vị trí nguy hiểm với 21 điểm. Đáng lo hơn, khoảng cách giữa họ và đội cuối bảng PVF-CAND hoàn toàn có thể bị rút ngắn khi đối thủ này vẫn chưa thi đấu vòng 23. Với HLV Hứa Hiền Vinh, thử thách trụ hạng rõ ràng vẫn còn vô cùng gian nan.

HỮU THÀNH