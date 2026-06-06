Bóng đá trong nước

U19 Thái Lan và U19 Malaysia tiếp tục so kè ở bảng B

SGGPO

Lượt trận thứ 2 của bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào chiều tối 5-6 đã không có kết quả bất ngờ khi các đội mạnh cùng giành chiến thắng cách biệt.

U19 Thái Lan tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng B sau chiến thắng 4-0 trước U19 Singapore. Ảnh: FAT
U19 Thái Lan tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng B sau chiến thắng 4-0 trước U19 Singapore. Ảnh: FAT

Ở trận đấu sớm, U19 Malaysia giành 3 điểm trước Brunei với tỷ số 4-0 để đạt 6 điểm sau hai trận đấu. Thắng dễ, nhưng Malaysia có điểm trừ từ thẻ đỏ của Firhad.

Ngay sau đó, các cầu thủ U19 Thái Lan trả lời bằng trận thắng cách biệt 4-0 trước U19 Singapore. Lấn lướt về con người và lối chơi, U19 Thái Lan đã sớm giành quyền kiểm soát khu trung tuyến và đến phút 28 đã có bàn mở tỷ số do công của Phatharat.

Đến phút 39, áp lực của Thái Lan khiến cầu thủ Singapore phản lưới nhà, giúp đối phương dẫn 2-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, U19 Singapore gặp thêm bất lợi khi Danial Herwan nhận thẻ đỏ ở phút 49. Tận dụng lợi thế hơn người, U19 Thái Lan ghi thêm 2 bàn nhờ công Sirisaran ở phút 74 và Ratchanon ở phút 90+2, khép lại chiến thắng 4-0.

Có cùng 6 điểm hai đội U19 Thái Lan và U19 Malaysia chia sẻ hai vị trí cao nhất bảng B. Các cầu thủ U19 Thái Lan tạm dẫn đầu do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn trước cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 8-6 tới. Trận đấu ấy, Thái Lan chỉ cần hòa cũng đạt yêu cầu giành ngôi đầu bảng.

LÊ ANH

Từ khóa

U19 Malaysia U19 Singapore U19 Thái Lan Phút 90+2 Phút 28 Phút 39 Brunei Trung tuyến Thẻ đỏ Lấn lướt

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