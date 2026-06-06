Vòng 26 V-League: CLB Ninh Bình và quyền tự quyết

Trận thắng trên sân Thanh Hóa ở vòng đấu trước đã giúp Ninh Bình trở lại vị trí thứ 3, hơn Hà Nội FC vừa vặn 3 điểm nên có quyền tự quyết tấm Huy chương đồng. Họ chỉ cần giành 1 điểm trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh ở vòng 26 vào ngày 8-6 là đạt yêu cầu.

Ninh Bình có quyền tự quyết trong top 3 chung cuộc. Ảnh: VPF

Mọi chuyện đang trong khả năng tự quyết của Ninh Bình khi vòng này họ thi đấu trên sân nhà, đội khách cũng không còn mục tiêu gì để phấn đấu nên càng thuận lợi cho những tính toán của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Thậm chí với tương quan lực lượng hai đội thì nếu Hà Tĩnh có căng sức ra thi đấu cũng chưa hẳn đủ sức cản bước đội chủ nhà.

Không chỉ hướng đến mục tiêu giành trận thắng chia tay mùa giải trên sân nhà để giành Huy chương đồng, các cầu thủ Ninh Bình có hy vọng xa hơn là giành Huy chương bạc nếu như vòng này Thể Công Viettel không có điểm trước Công an Hà Nội. Trước mắt, với đội tân binh V-League như Ninh Bình thì tấm Huy chương đồng cũng quá đẹp cho lần đầu tham dự sân chơi cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp trong mùa giải mà họ có nhiều biến động ở ghế kỹ thuật.

Không còn mục tiêu để phấn đấu, Hà Tĩnh khó giành điểm trên sân Ninh Bình.

Ở bên kia sân, Hà Tĩnh có phần khựng lại ở hai vòng gần đây khi toàn hòa trước CAHN và Đà Nẵng. Lúc này, điều mà HLV Phan Như Thuật hướng đến là chuẩn bị xây dựng lực lượng cho mùa bóng tới. Thế nên việc Hà Tĩnh bung hết sức để giành điểm trong trận này là khó xảy ra trước đội chủ nhà “khát” giành chiến thắng.

Trận thắng thứ hai liên tiếp dưới triều đại của HLV Chu Đình Nghiêm tại Ninh Bình là dễ xảy ra. Ban tổ chức giải cũng tính 2 phương án trao Huy chương Đồng hoặc Huy chương Bạc ở trận này tương tự trên sân Thiên Trường.

Dự đoán: 2-0

QUỐC CƯỜNG