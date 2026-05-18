Cuộc đua trụ hạng LPBank V-League: Tự cứu mình và… chờ được cứu!

Lúc này, hẳn người hâm mộ CLB HA.GL hẳn còn nhiều nuối tiếc cho đội nhà khi bất ngờ cất nhiều trụ cột ở cuộc tiếp đón PVF tại vòng 22 và thua dễ 0-2. Trận thua trước PVF cùng áp lực từ khán giả nhà đã làm cho đội bóng phố Núi tiếp tục thi đấu không tốt ở trận gặp Hà Tĩnh và để thua tiếp 0-2.

HA.GL gây thất vọng qua hai trận thua liên tiếp. Ảnh: MINH TRẦN

Hai trận thua liền mạch trước những đối thủ quan trọng đã làm cho HA.GL chưa thể thoát khỏi nhóm đua trụ hạng. Dù rằng tình thế của HA.GL lúc này lợi hơn 3 đội theo sau về điểm số (22 điểm), nhưng xét về lịch thi đấu thì tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thầy trò HLV Quang Trãi lần lượt gặp Thanh Hóa (sân khách), Hà Nội FC (sân nhà) và Becamex TPHCM (sân khách).

Trường hợp HA.GL sẩy chân ở cả 3 trận còn lại, họ vẫn có nguy cơ xuống hạng không nhỏ khi mà giai đoạn cuối mùa này, cuộc đua tranh không chỉ là trên sân cỏ mà còn những yếu tố bên ngoài. Thế nên lúc này HA.GL phải cố gắng tự cứu mình không được mất điểm ở những trận còn lại. Nếu để sơ suất thì phải trông chờ những đối thủ chính trong cuộc đua trụ hạng cùng… hụt hơi.

HLV Hứa Hiền Vinh chưa có sự khởi đầu như ý cùng Becamex TPHCM. Ảnh: BHCM FC

Tương tự như HA.GL, các cầu thủ Becamex TPHCM đang trải qua 7 trận liên tiếp từ hòa đến thua. Việc thay HLV liên tục trong thời gian qua cho thấy đang bị phản tác dụng. Đáng tiếc nhất là trường hợp đưa HLV người Nhật Bản Ueno thay HLV Đặng Trần Chỉnh, mà thời điểm ấy đội bóng đất Thủ do ông Chỉnh dẫn dắt đang có mạch trận ổn định về thành tích. Bốn HLV lần lượt đến, tâm lý và lối chơi cầu thủ thiếu ổn định cần thiết và sự sa sút là điều không bất ngờ.

Becamex TPHCM đang có 21 điểm, ba trận còn lại lần lượt gặp SLNA (sân nhà), CAHN (sân khách) và HA.GL (sân nhà). Trong tình thế hiện nay khi mà nhóm phía sau còn kẹt PVF-CAND cũng như HA.GL đang cạnh tranh thứ hạng với mình, Becamex TPHCM xác định trận gặp SLNA sẽ mang tính chất quan trọng. Chỉ có thắng thì mới giải tỏa sức ép khi so tài cùng CAHN và HA.GL.

Sau khi bất ngờ thắng HA.GL hồi tuần trước, PVF bị Hà Nội FC đưa về thực tại qua chiến thắng áp đảo ở vòng 23.

Cuối cùng là bộ đôi Đà Nẵng và PVF, cả hai đang có cùng 17 điểm nhưng đội bóng sông Hàn có ưu thế trong đối đầu. Phía trước, Đà Nẵng lần lượt gặp Hải Phòng, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Trong khi PVF sẽ gặp TC Viettel, Hải Phòng và SLNA. Những đối thủ mà Đà Nẵng sẽ gặp vốn đã an toàn trụ hạng nên phụ thuộc không nhỏ vào thái độ thi đấu của các đội trên. Trong khi đó PVF sẽ gặp “ải” khó nhất là TC Viettel ở vòng 24 khi đối phương còn tranh ngôi Á quân để dự AFC Champions League Two mùa sau.

Tự cứu và cũng trông cả… chờ cứu là những già mà Đà Nẵng và PVF sẽ đối diện ở 3 trận còn lại khi cả hai không còn quyền tự quyết.

QUỐC CƯỜNG