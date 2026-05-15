CLB TPHCM trở lại tốp 3 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026

Chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân nhà của Trẻ PVF-CAND tại vòng 19 đưa CLB TPHCM tạm thời trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

CLB TPHCM (áo đỏ) kịp thời có chiến thắng quan trọng trước Trẻ PVF-CAND (áo xanh). ẢNH: TÂM HÀ

Tối 15-5, vòng 19 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 diễn ra trận đấu sớm giữa Trẻ PVF-CAND và CLB TPHCM. Dù làm khách nhưng thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đối diện áp lực chiến thắng lớn hơn vì đã bị Quy Nhơn United chiếm vị trí thứ 3 từ vòng trước. Vì thế, Jermie Lynch cùng đồng đội sớm đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ngô Đức Trung.

Sau 12 phút, Quan Huỳnh Thanh Quý đã ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Thủ môn Tống Đức An (Trẻ PVF-CAND) chỉ đẩy được quả đánh đầu nguy hiểm của đối phương nhưng không kịp cản phá tình huống lao vào đá bồi của Thanh Quý. Dù lập công nhưng cầu thủ CLB TPHCM không ăn mừng vào lưới các đồng nghiệp cũ cùng trưởng thành từ lò PVF.

Đến phút 30, CLB TPHCM được hưởng phạt đền khi một cầu thủ Trẻ PVF-CAND để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ khoảng cách 11m, ngoại binh Lynch lập công để nới rộng cách biệt.

Những gì Trẻ PVF-CAND làm được trong trận đấu này là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do Quang Huy thực hiện trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2, các cầu thủ CLB TPHCM với kinh nghiệm dày dặn đã bảo toàn chiến thắng 2-1 đến hết trận đấu.

Chiến thắng giúp CLB TPHCM có 32 điểm, tạm lấy lại vị trí thứ 3 với 2 điểm nhiều hơn Quy Nhơn United.

Vòng 19 còn diễn ra 5 cặp đấu khác giữa Đồng Tháp - Long An, Thanh Niên TPHCM - Phú Thọ, Khánh Hòa - Bắc Ninh, Đồng Nai - Đại học Văn Hiến (cùng ngày 16-5) và Quy Nhơn United - Quảng Ninh (ngày 17-5).

HỮU THÀNH