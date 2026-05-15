U17 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu vào bán kết U17 châu Á 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam đã trở lại sân tập tại Jeddah vào chiều 14-5 (giờ địa phương) để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp U17 Australia tại VCK U17 châu Á 2026.

Thầy trò đội tuyển U17 Việt Nam trên sân tập ngày 14-5. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 UAE để giành vé vào tứ kết và đoạt suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026, ban huấn luyện ưu tiên các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục thể trạng cũng như cân bằng tinh thần cho các cầu thủ.
Do vừa trải qua trận đấu căng thẳng ở lượt cuối vòng bảng, buổi tập của thầy trò HLV Cristiano Roland diễn ra với khối lượng vận động nhẹ nhàng và mang tính thư giãn. Nhóm cầu thủ đá chính ở trận gặp U17 UAE chủ yếu tản bộ và chơi game tự do, trong khi nhóm cầu thủ có ít thời gian thi đấu hoặc dự bị được rèn thêm các nội dung phối hợp chiến thuật.
Bầu không khí trên sân tập khá thoải mái và vui vẻ. Các cầu thủ cho thấy tinh thần tích cực sau cột mốc lịch sử vừa đạt được, đồng thời nhanh chóng hướng sự tập trung tới thử thách tiếp theo trước đối thủ rất mạnh là U17 Australia.
Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết toàn đội đang rất hạnh phúc nhưng cũng ý thức rõ chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách.
﻿“Em và toàn đội cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động khi giành được tấm vé vào tứ kết giải U17 châu Á cũng như suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar”, Minh Thủy chia sẻ.
“Chúng em từng gặp Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á trước đây. Họ là đội bóng có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật rất tốt. Toàn đội sẽ cố gắng hoàn thiện thêm các kỹ năng theo giáo án của ban huấn luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Mục tiêu của toàn đội là cố gắng đi sâu nhất có thể tại VCK U17 châu Á 2026”, Minh Thủy chia sẻ thêm.
Trước đó vào trưa 14-5 theo giờ địa phương, trước khi di chuyển sang Riyadh tham dự lễ trao giải AFC Champions League 2025/-2026 theo phân công của Chủ tịch AFC trên cương vị Uỷ viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên đội tuyển U17 Việt Nam tại khách sạn của đội ở Jeddah. Ông chúc toàn đội đạt kết quả tốt ở trận tứ kết.
QUỐC CƯỜNG

