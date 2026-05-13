U17 Indonesia trượt vé dự World Cup dù đã thắng đội đi tiếp

Thầy trò HLV Kurniawan Dwi Yulianto đánh mất tấm vé dự U17 World Cup 2026 vì thua chỉ số phụ so với Trung Quốc, đối thủ mà họ đã thắng ở trận ra quân vòng chung kết U17 châu Á 2026.

U17 Indonesia (áo đỏ) trượt vé dự U17 World Cup 2026. ẢNH: AFC

Rạng sáng 13-5 (giờ Việt Nam), bảng A và bảng B thuộc vòng chung kết U17 châu Á 2026 chính thức khép lại. Trong đó, mọi sự chú ý được đổ dồn về phía bảng B, khi cả ba đội Trung Quốc, Qatar và Indonesia cạnh tranh quyết liệt cho một tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết.

Không may cho Indonesia ở lượt trận cuối phải đụng độ ứng viên vô địch Nhật Bản. Không có gì bất ngờ khi “Samurai Xanh” giành chiến thắng với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Ryoma Tsuneyoshi, Takeshi Wada và Arata Okamoto. Dù thi đấu đầy cố gắng, nhưng những gì Indonesia làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do Peres Tjoe ghi.

Thua Nhật Bản, Indonesia còn đón nhận thông tin sốc ở trận đấu cùng giờ khi Trung Quốc vượt qua Qatar thuyết phục với tỷ số 2-0.

Với diễn biến của lượt trận cuối, Nhật Bản với 9 điểm tuyệt đối đã giành vé vào tứ kết cùng suất dự World Cup với ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, Trung Quốc, Qatar và Indonesia cùng có 3 điểm do thắng lẫn nhau. Tính theo kết quả đối đầu giữa ba đội, Trung Quốc xếp trên với hiệu số bàn thắng bại (+1), Qatar đứng thứ hai với hiệu số (0), còn Indonesia xếp cuối với hiệu số (-1).

Đồng nghĩa, Trung Quốc nối gót Nhật Bản đi tiếp với ngôi nhì bảng B cùng tấm vé dự đấu trường thế giới, còn Indonesia chính thức bị loại. Đây là điều đáng tiếc với Indonesia bởi ở trận ra quân, họ từng thắng Trung Quốc với tỷ số 2-0 nhưng ở hai lượt trận sau đó lại tự đánh rơi cơ hội của mình. Trong khi đó, Qatar đã có suất dự World Cup với tư cách nước chủ nhà.

Còn tại bảng A, chủ nhà Saudi Arabia cùng Tajikistan tạo nên trận đấu điên rồ khi hai đội hòa nhau 5-5. Kết quả này giúp Saudi Arabia có cùng 7 điểm với Tajikistan nhưng đứng đầu bảng nhờ hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, Thái Lan trong trận đấu cuối cùng tại giải chỉ có thể cầm hòa Myanmar với kết quả 2-2 và đứng thứ ba.

Với việc Qatar đã bị loại khỏi vòng chung kết U17 châu Á 2026, như vậy 8 đội giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết sẽ nghiễm nhiên đoạt suất dự World Cup. Thành thử, U17 Việt Nam muốn đến với đấu trường thế giới cần phải có điểm ở cuộc so tài với Yemen vào 0 giờ sáng mai (14-5).

HỮU THÀNH