Bóng đá trong nước

U17 nữ Việt Nam dừng bước trước U17 Australia

SGGPO

Điều kỳ diệu đã không thể đến với các cầu thủ U17 nữ Việt Nam ở trận tứ kết VCK U17 nữ châu Á 2026 vào chiều 11-5 khi để thua U17 nữ Australia 0-2. Trận thua cũng kết thúc giấc mơ tham dự World Cup 2026 của thầy trì HLV Masahiko Okiyama.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U17 Australia. Ảnh: VFF
Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U17 Australia. Ảnh: VFF

Lường trước những thế mạnh của đối phương, nhất là thể hình vượt trội, U17 nữ Việt Nam chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức ép từ đối thủ. Với đội hình lùi sâu và sự tập trung cao độ, các học trò của HLV Masahiko Okiyama đã đứng vững trong khoảng nửa đầu của hiệp 1. Thủ môn Cẩm My cũng có nhiều tình huống ra vào hợp lý để bảo vệ khung thành.

Tuy nhiên, đẳng cấp của U17 nữ Australia dần được thể hiện. Họ tận dụng sức mạnh ở thể hình, thể lực qua các pha tăng tốc tốt ở hai biên. Phút 28, từ pha lên bóng tốc độ bên cánh trái, Kaya Jugovic dứt điểm buộc thủ môn Cẩm My phải đẩy bóng, tạo cơ hội để Karaberis băng vào đá bồi mở tỷ số cho U17 nữ Australia. Chỉ ba phút sau, Australia tiếp tục nhân đôi cách biệt khi Leyla Hussein xử lý ở góc hẹp trước khi đưa bóng đi thẳng vào lưới nâng tỷ số lên 2-0.

z7814172756869_0d80cb3aed831002a6ef50202f92aca6-1536x1025.jpg

U17 nữ Australia tiếp tục kiểm soát thế trận và chủ động duy trì sức ép ở hiệp đấu còn lại. Trong khi đó, U17 nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chơi chắc chắn và vượt trội về thể hình của đối thủ, các pha lên bóng của U17 nữ Việt Nam thiếu tính bất ngờ và không tạo được nhiều nguy hiểm.

Thua chung cuộc 0-2, U17 nữ Việt Nam khép lại hành trình tại VCK U17 nữ châu Á 2026 ở vòng tứ kết.

ĐOÀN NHẬT

Từ khóa

U17 nữ Việt Nam Cẩm My Masahiko Okiyama Leyla Hussein U17 Phút 28 Thể hình Lên bóng Đá bồi Đẩy bóng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn