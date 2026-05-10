Nam Định đánh rơi điểm số đáng tiếc trên sân Hàng Đẫy

Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt để thua ngược tỷ số 2-3 trên sân Hàng Đẫy của đội đầu bảng CAHN thuộc vòng 22 V-League 2025-2026.

Tuấn Anh cùng các đồng đội tại Nam Định đón nhận thất bại đáng tiếc.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu. Phút 7, Nguyễn Đình Bắc tiếp tục phong độ bùng nổ khi mở tỷ số cho đội chủ nhà. Từ pha phản công tốc độ, tiền đạo quê Nghệ An dùng sức rướn vượt qua trung vệ Văn Tới trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Liêm Điều. Đây là trận thứ 6 liên tiếp Đình Bắc ghi bàn tại V-League, nâng tổng số pha lập công mùa này lên con số 10.

Tuy nhiên, Nam Định cho thấy họ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Phút 17, Ngọc Sơn tận dụng khoảng trống nơi hàng thủ CAHN để thoát xuống dứt điểm tinh tế, quân bình tỷ số 1-1. Đội khách tiếp tục gây bất ngờ ở phút 28 khi chính Ngọc Sơn thực hiện pha bứt tốc trước khi kiến tạo để Văn Đạt dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1.

Dù vậy, lợi thế của đội bóng thành Nam không được duy trì đến hết trận. Sang hiệp hai, CAHN gia tăng sức ép mạnh mẽ. Phút 53, trung vệ Việt Anh ghi bàn gỡ hòa 2-2 sau tình huống tham gia tấn công hiệu quả. Khi trận đấu trôi về cuối, Đình Bắc tiếp tục trở thành người hùng với pha lập công ở phút 82, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-2 cho bóng ngành công an.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Mano Polking có 57 điểm, duy trì khoảng cách 11 điểm với Viettel FC, đội đã thắng Hà Tĩnh trước đó. Trong khi đó, Nam Định rời Hàng Đẫy với nhiều tiếc nuối khi đánh rơi điểm số dù đã có thời điểm ở rất gần một kết quả thuận lợi. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tụt xuống hạng 6 khi có 31 điểm.

