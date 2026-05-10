U17 nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự World Cup

Vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-5, các cô gái Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn khi so tài cùng U17 nữ Australia. Trận đấu còn mang ý nghĩa quan trọng khi đội thắng sẽ lấy vé tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

U17 nữ Việt Nam ở cuộc so tài cùng U17 nữ Australia vào năm 2023. Ảnh: VFF

Sáng 10-5, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có buổi tham quan và làm quen sân thi đấu trận tứ kết tại Trung tâm thể thao Tô Châu, nơi mà đội sẽ thi đấu ở trận tứ kết vào lúc 14 giờ ngày 11-5. Vào buổi chiều cùng ngày, toàn đội tập luyện chiến thuật nhằm hoàn thiện sự chuẩn bị cho trận đấu then chốt.

Hầu hết thời gian của buổi tập Ban huấn luyện rèn bài phòng ngự cho các hậu vệ khi lường trước sức mạnh của U17 Australia ở thể hình và không loại trừ khả năng đội bóng này sẽ tận dụng qua các pha tấn công bóng dài, bổng.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Thị Hà Vi (sinh năm 2010) cho biết cô cùng các đồng đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận tứ kết. “Em cảm thấy các đối thủ ở giải đấu lần này chất lượng hơn so với các giải Đông Nam Á trước đây,” Hà Vi nói, “Sân vận động ở đây rất đẹp và chất lượng, tuy nhiên mặt cỏ hơi dày nên toàn đội cũng cần thích nghi thêm”.

Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Chỉ còn 1 trận nữa, U17 nữ Việt Nam sẽ hoàn thiện giấc mơ tham dự World Cup và điều kiện phải vượt qua đối thủ Australia. Đội đã được Ban huấn luyện cho xem băng hình, phân tích lối chơi của U17 nữ Australia và vận hành các bài tập chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu này. “Trận đấu sắp tới rất quan trọng. Đây là ước mơ của chúng em. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để vào bán kết và giành cơ hội dự World Cup”, Hà Vi khẳng định.

Lịch thi đấu vòng tứ kết (ngày 11-5) 14 giờ: U17 nữ Việt Nam - U17 nữ Australia 14 giờ: U17 nữ Nhật Bản - U17 nữ Hàn Quốc 18g30: U17 nữ Trung Quốc - U17 nữ Ấn Độ 18g30: U17 nữ Triều Tiên - U17 nữ Thái Lan

Tin liên quan Thủ môn Cẩm My tin U17 nữ Việt Nam có thể cạnh tranh cùng các cầu thủ Australia

LÊ ANH