Thủ môn Cẩm My tin U17 nữ Việt Nam có thể cạnh tranh cùng các cầu thủ Australia

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã xác định đối thủ ở vòng tứ kết giải châu Á 2026, trận đấu mang tính quyết định vé tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026. Qua đó, U17 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U17 nữ Australia lúc 14 giờ ngày 11-5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Trung tâm Thể thao Tô Châu.

U17 nữ Việt Nam sẽ gặp thử thách cực đại ở vòng tứ kết khi so tài cùng U17 nữ Australia.

Nhận xét về các trận đấu vừa qua, thủ môn Trần Thị Cẩm My bày tỏ: “Thật may mắn khi nằm ở bảng đấu có Thái Lan, Myanmar là những đối thủ vừa tầm và một U17 nữ Trung Quốc rất mạnh, qua đó em có thể học hỏi được nhiều điều”. Lần đầu dự giải châu lục, thủ môn sinh năm 2009 cho biết cô được trải nghiệm môi trường thi đấu có tốc độ và cường độ cao hơn so với trong nước.

Nhận định về đối thủ ở tứ kết, Cẩm My đánh giá U17 nữ Australia là đội bóng mạnh, có lợi thế thể hình. Dù vậy, cô vẫn tin tưởng U17 nữ Việt Nam có thể cạnh tranh nếu chuẩn bị tốt. “Em sẽ chuẩn bị kỹ các tình huống nhằm hạn chế những pha tấn công của đối thủ. U17 nữ Australia mạnh và có lợi thế chiều cao, nhưng em tin đội mình có thể cạnh tranh được”, thủ môn Cẩm My khẳng định.

Bên cạnh mục tiêu chung của toàn đội, Cẩm My cũng đặt ra mục tiêu cá nhân: “Em mong muốn bản thân chơi tốt nhất có thể và hạn chế tối đa bàn thua”.

Cũng trong chiều nay, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có buổi tập sớm nhằm làm quen với khung giờ sinh hoạt ngày thi đấu sau hai trận diễn ra muộn ở vòng bảng. Không khí buổi tập rất tích cực, các cầu thủ tập trung duy trì thể trạng và rà soát nội dung chuyên môn.

Tất cả các trận tứ kết đều diễn ra vào ngày 11-5 và đội thắng trận không chỉ vào bán kết mà sở hữu suất tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

LÊ ANH