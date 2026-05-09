Xác định 8 cặp đấu ở vòng tứ kết U17 nữ châu Á 2026

Lượt trận cuối vòng đấu bảng B và C tại VCK U17 nữ châu Á 2026 khép lại vào tối 8-5 và xác định đủ 8 đội ghi tên vào vòng tứ kết. Hai đội giành suất vớt dành cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất là U17 nữ Ấn Độ và U17 nữ Thái Lan.

U17 nữ Thái Lan theo chân các cô gái Việt Nam vào tứ kết. Ảnh: VFF

Ở bảng B, U17 nữ Nhật Bản khẳng định sức mạnh của ứng viên cho cuộc đua vô địch khi thắng U17 nữ Australia 5-0 để giành ngôi đầu bảng. Các cô gái Australia đứng nhì bảng. Bất ngờ lớn xảy ra ở trận còn lại khi U17 nữ Ấn Độ thắng đậm 4-0 trước U17 nữ Lebanon để giành vị trí thứ ba, đồng thời giành luôn vé vớt vào tứ kết.

Ở bảng C, Đài Bắc Trung Hoa và Philippines là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Ấn Độ. Tuy nhiên, trận hòa 0-0 giữa hai đội khiến cả hai không thể vượt qua đại diện Nam Á về điểm số. Trong trận đấu tranh ngôi đầu bảng, CHDCND Triều Tiên đánh bại Hàn Quốc 3-0 để kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng với 9 điểm tuyệt đối.

Trước đó ở bảng A, đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc giành ngôi đầu bảng sau 3 trận toàn thắng. Hai đội Việt Nam và Thái Lan có cùng 4 điểm nhưng Việt Nam đứng nhì bảng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Thái Lan đứng thứ ba nhưng cũng kịp đi tiếp nhờ suất vớt dành cho đội thứ ba có thành tích tốt.

Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 11-5. Những đội giành chiến thắng đồng thời đại diện châu Á tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026.

Lịch thi đấu tứ kết ngày 11-5 14 giờ Nhật Bản - Hàn Quốc

14 giờ Việt Nam - Australia

18g30 Trung Quốc - Ấn Độ

18g30 CHDCND Triều Tiên - Thái Lan

QUỐC CƯỜNG