U17 nữ Việt Nam xác định đối thủ ở vòng tứ kết

Lượt trận cuối của bảng B diễn ra vào ngày 8-5 đã khép lại với chiến thắng tuyệt đối của các cô gái trẻ Nhật Bản khi vượt qua U17 nữ Australia với tỷ số 5-0.

U17 nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu tranh vé đi dự VCK U17 nữ World Cup 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Kết quả của trận đấu được xem như chung kết bảng như trên đã giúp U17 nữ Nhật Bản dẫn đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng. Australia đứng nhì bảng với 4 điểm và sẽ là đối thủ của U17 nữ Việt Nam ở vòng tứ kết VCK U17 nữ châu Á 2026.

Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Australia sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 11-5, đội thắng sẽ vào bán kết đồng thời sở hữu vé tham dự VCK U17 nữ World Cup 2026. Gặp đối thủ có thể hình tốt như U17 nữ Australia sẽ là thách thức lớn với thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

Các cầu thủ U17 nữ Việt Nam kết thúc vòng loại bảng A với 4 điểm khi để thua đội chủ nhà Trung Quốc 0-3, thắng Myanmar 2-1 và hòa Thái Lan 2-2. Khép lại vòng bảng, U17 nữ Việt Nam bằng điểm với U17 nữ Thái Lan nhưng xếp nhì bảng nhờ hơn Thái Lan ở hiệu số bàn thắng bại.

“Có lẽ hai trận đấu trước quá căng thẳng nên các cầu thủ chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, đội đoàn kết, mạnh mẽ hô hào nhau để giành chiến thắng chung cuộc. Kết quả cuối cùng rất quan trọng”, HLV Okiyama Masahiko nói về trận thắng Myanmar. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ có nhiều hơn đối thủ Australia 1 ngày nghỉ, đó sẽ là điều quan trọng cho trận đấu mang tính chất loại trực tiếp này.

LÊ ANH