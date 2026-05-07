Bóng đá trong nước

U17 nữ Việt Nam vào tứ kết VCK U17 nữ châu Á 2026

SGGPO

Chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-1 trước U17 nữ Myanmar vào tối 7-5 đã giúp các cô gái trẻ Việt Nam giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng A. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc giành chiến thắng đậm 6-0 trước U17 nữ Thái Lan.

U17 nữ Việt Nam vượt qua U17 Myanmar 2-1 ở trận quyết định vé vào tứ kết. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
U17 nữ Việt Nam vượt qua U17 Myanmar 2-1 ở trận quyết định vé vào tứ kết. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ trẻ Myanmar cho thấy sự khó chịu trong lối chơi, nhất là nền tảng thể lực tốt nên gây không ít khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Phải sau khoảng 15 phút, U17 nữ Việt Nam mới dần giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và bắt đầu triển khai tấn công bên phần sân đối phương.

Phút 18, đội U17 nữ Việt Nam đã vươn lên dẫn trước từ siêu phẩm của Linh Chi. Pha đá phạt từ cự ly gần 30m của Linh Chi với quỹ đạo bóng bay khó chịu đã đánh bại thủ môn U17 nữ Myanmar. Thời điểm này các cầu thủ Trung Quốc liên tục ghi bàn vào lưới Thái Lan với cách biệt 3 bàn càng giúp các cầu thủ Việt Nam lên tinh thần.

U17 nữ Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình tấn công và cách biệt được nâng lên 2-0 ở phút 55 từ pha lập công của Ngọc Anh. Những nỗ lực của U17 Myanmar đã giúp họ ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 vào phút 66 do công Thaw Dar Hnin.

692771203_1303830655284178_3314852425031938135_n.jpg

Thắng 2-1 chung cuộc, U17 nữ Việt Nam giành ngôi nhì bảng A với 4 điểm cùng hiệu số -2. Thái Lan cũng có 4 điểm nhưng hiệu số -5 nên đứng thứ ba, chờ xuất vớt dành cho 2/3 đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Ngay sau trận đấu, thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng toàn đội và hy vọng các cầu thủ tiếp tục giữ vững phong độ, thi đấu thành công ở vòng tứ kết. Thường trực BCH VFF quyết định thưởng động viên đội 500 triệu đồng.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

U17 nữ Việt Nam U17 Myanmar Ban Chấp hành VFF Phút 18 Linh chi Phút 66 Phút 55 U17 BCH Trung tuyến

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn