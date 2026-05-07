U17 nữ Việt Nam vào tứ kết VCK U17 nữ châu Á 2026

Chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-1 trước U17 nữ Myanmar vào tối 7-5 đã giúp các cô gái trẻ Việt Nam giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng A. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc giành chiến thắng đậm 6-0 trước U17 nữ Thái Lan.

U17 nữ Việt Nam vượt qua U17 Myanmar 2-1 ở trận quyết định vé vào tứ kết. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ trẻ Myanmar cho thấy sự khó chịu trong lối chơi, nhất là nền tảng thể lực tốt nên gây không ít khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Phải sau khoảng 15 phút, U17 nữ Việt Nam mới dần giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và bắt đầu triển khai tấn công bên phần sân đối phương.

Phút 18, đội U17 nữ Việt Nam đã vươn lên dẫn trước từ siêu phẩm của Linh Chi. Pha đá phạt từ cự ly gần 30m của Linh Chi với quỹ đạo bóng bay khó chịu đã đánh bại thủ môn U17 nữ Myanmar. Thời điểm này các cầu thủ Trung Quốc liên tục ghi bàn vào lưới Thái Lan với cách biệt 3 bàn càng giúp các cầu thủ Việt Nam lên tinh thần.

U17 nữ Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình tấn công và cách biệt được nâng lên 2-0 ở phút 55 từ pha lập công của Ngọc Anh. Những nỗ lực của U17 Myanmar đã giúp họ ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 vào phút 66 do công Thaw Dar Hnin.

Thắng 2-1 chung cuộc, U17 nữ Việt Nam giành ngôi nhì bảng A với 4 điểm cùng hiệu số -2. Thái Lan cũng có 4 điểm nhưng hiệu số -5 nên đứng thứ ba, chờ xuất vớt dành cho 2/3 đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Ngay sau trận đấu, thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng toàn đội và hy vọng các cầu thủ tiếp tục giữ vững phong độ, thi đấu thành công ở vòng tứ kết. Thường trực BCH VFF quyết định thưởng động viên đội 500 triệu đồng.

QUỐC CƯỜNG