HLV Okiyama Masahiko: “U17 nữ Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị nhất cho trận gặp Myanmar”

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã để thua 0-3 trước U17 nữ Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng A, VCK U17 nữ châu Á 2026. Thua trận nhưng cơ hội vào tứ kết vẫn còn trong quyền tự quyết của các cầu thủ Việt Nam, điều kiện cần là giành trọn 3 điểm với tỷ số cách biệt trước U17 Myanmar.

“Các cầu thủ đã thể hiện tốt, thi đấu cố gắng và duy trì tinh thần tập thể. Tôi hài lòng với những gì toàn đội đã thể hiện trong trận đấu này”, HLV Okiyama Masahiko chia sẻ sau trận gặp U17 nữ Trung Quốc.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, nhà cầm quân người Nhật Bản cho biết đội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các tình huống cố định do hạn chế về thể hình. “Chiều cao của các cầu thủ Việt Nam không bằng đối thủ. Bên cạnh đó, tốc độ, lực chuyền và lực sút của các cầu thủ Trung Quốc cũng vượt trội hơn”, ông nói.

U17 nữ Việt Nam đã có nhiều cố gắng ở cuộc so tài với đội chủ nhà vào tối 4-5.

Dù vậy, HLV trưởng U17 nữ Việt Nam vẫn nhìn nhận những tín hiệu tích cực từ màn trình diễn của đội: “Điều đáng mừng là các cầu thủ đã thi đấu đoàn kết và thể hiện đúng ý đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, khả năng phản công sau khi đoạt bóng vẫn còn hạn chế và cần được cải thiện”.

Hướng tới trận đấu cuối vòng bảng gặp U17 nữ Myanmar, HLV Okiyama Masahiko nhấn mạnh sự chuẩn bị về thể lực và lực lượng: “Chúng tôi sẽ tập trung hồi phục cho các cầu thủ đã thi đấu liên tục, đồng thời tạo điều kiện cho những cầu thủ chưa ra sân có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Trận U17 nữ Việt Nam – U17 nữ Myanmar sẽ diễn ra vào chiều 7-5.

LÊ ANH