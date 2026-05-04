U17 nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-3

Trước đối thủ quá mạnh từ thể hình cho đến chất lượng cầu thủ, các cô gái Việt Nam đã không thể tạo bất ngờ khi để thua 0-3 ở lượt trận thứ hai VCK U17 nữ châu Á 2026, diễn ra vào tối 4-5.

U17 Việt Nam không thể gây bất ngờ trước các cầu thủ chủ nhà. Ảnh: AFC

Trận đầu ra quân bất phân thắng bại 1-1 với U17 Thái Lan được xem là nằm trong tính toán của thầy trò HLV Okiyama Masahiko. Kết quả giúp các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc hưng phấn hơn trong cuộc so tài với đội chủ nhà. Lường trước sức mạnh của các cầu thủ Trung Quốc, U17 nữ Việt Nam đã chủ động lối chơi chậm, chắc, đá phòng ngự phản công.

Đó cũng là sự lựa chọn hợp lý về đấu pháp khi mà trận đấu này, một tỷ số hòa cũng đã là thành công lớn của U17 nữ Việt Nam trước sự vượt trội về nhiều mặt của đội chủ nhà. Các cầu thủ U17 nữ Trung Quốc tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Bóng chủ yếu diễn ra bên phần sân U17 Việt Nam và đến phút 16, hệ thống phòng ngự của các cô gái áo đỏ đã bị xuyên thủng với bàn mở tỷ số từ pha đánh đầu cận thành của Ju Zhitong.

Ảnh: AFC

Thế trận vẫn nghiêng về các cầu thủ chủ nhà và đến phút 32 đã nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền bên cánh trái, Ju Zhitong băng vào dứt điểm cận thành tung lưới U17 nữ Việt Nam. Bàn thắng thứ 3 của đội chủ nhà đến vào phút 49 sau pha lập công của Cheng Wandi.

Trận đấu khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về đội Trung Quốc và giúp họ tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm. Theo sau là Thái Lan với 4 điểm khi giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar. Đội Việt Nam đứng thứ ba với 1 điểm và Myanmar chưa có điểm nào.

Lượt cuối vào ngày 7-5, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Myanmar, trong khi U17 Trung Quốc gặp U17 Thái Lan. Đây là lượt đấu mang tính chất quan trọng ở cuộc cạnh tranh thứ hạng chung cuộc bảng đấu này.

QUỐC CƯỜNG