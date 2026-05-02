U17 nữ Trung Quốc quá mạnh ở bảng A

Lượt trận đầu tiên bảng A vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 khép lại với chiến thắng áp đảo của đội chủ nhà U17 nữ Trung Quốc trước các cô gái Myanmar. Cùng với đó là cuộc so tài bất phân thắng bại giữa hai “kỳ phùng địch thủ” Việt Nam và Thái Lan.

Các cầu thủ chủ nhà U17 Trung Quốc giành chiến thắng áp đảo trước U17 nữ Myanmar. Ảnh: AFC

Ngay từ trước ngày vào giải, U17 nữ Trung Quốc đã được nhận định là ứng viên cho cuộc đua vô địch giải lần này, bên cạnh hai đội U17 nữ Nhật Bản và U17 nữ CHDCND Triều Tiên. Thế nên, màn thể hiện ấn tượng của họ ở trận ra quân gặp U17 nữ Myanmar mà khép lại với tỷ số cách biệt 6-0 cũng không là điều bất ngờ.

Ngay ở phút thứ 7, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn 1-0 với bàn mở tỷ số của Liu Yuxi. Dẫn bàn trước, các cầu thủ Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép và ghi một hơi thêm 5 bàn để ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-0. Các bàn còn lại do công của Zheng Niman (30’), Huang Qinyi (40’), Wu Yinchen (66’), Cheng Wandi (72’, pen), Ju Zhitong (85’).

Ở trận đấu trước đó, dù bị U17 nữ Thái Lan hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng những nỗ lực đáng khen của các cô gái Việt Nam đã khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Kết quả duy trì hy vọng đua tranh vào tứ kết của cả hai đội.

Theo điều lệ giải, hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết. Vì thế tỷ số hòa ở trận ra quân được xem là thuận lợi cho hai đội Việt Nam và Thái Lan.

LÊ ANH