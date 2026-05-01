U17 nữ Việt Nam bất phân thắng bại cùng U17 nữ Thái Lan

Ở lượt trận ra quân tại VCK U17 nữ châu Á 2026 vào chiều 1-5, các cầu thủ Việt Nam đã giành 1 điểm quý giá trước U17 nữ Thái Lan nhờ vào bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ.

Hai đội U17 nữ Việt Nam và Thái Lan chia điểm ở ngày ra quân. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

U17 nữ Việt Nam nhập cuộc với lối chơi thận trọng, chắc chắn từ phần sân nhà khi xác định Thái Lan có hàng công mạnh với nhiều cầu thủ có tốc độ cao. Điều đó phần nào giúp U17 nữ Thái Lan sớm giành quyền kiểm soát khu trung tuyến, cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn.

Sau một số pha hãm thành, chủ yếu là dồn vào cánh phải của U17 nữ Việt Nam, đội bóng nữ xứ Chùa vàng đã có bàn thắng. Phút 27, Aunchidtha Homtago tổ chức pha tấn công nhanh, sắc sảo khiến hậu vệ U17 nữ Việt Nam không theo kịp rồi chuyền bóng để Miricah tung cú sút vào góc cao mở tỷ số của trận đấu.

Bàn thua buộc U17 nữ Việt Nam phải dâng cao đội hình tấn công. Các học trò của ông Okiyama Masahiko phối hợp các miếng đánh biên và trung lộ khá ấn tượng. Một trong những tình huống hãm thành ấy đã buộc Suracha Tanawat phạm lỗi với Minh Ánh ngayvạch 16m50 qua đó, giúp cho U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở gần vạch ngang vòng 16m50. Thu Phương tung cú cứa lòng vào góc cao rất đẹp mắt, ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà.

Hai lần bị dẫn bàn, các cô gái Việt Nam đều bắt kịp để giành 1 điểm quý giá.

Nhưng không lâu sau, U17 nữ Thái Lan một lần nữa dẫn bàn, lần này xuất phát từ pha tấn công ở biên trái. Bị dẫn bàn đã buộc các cầu thủ Việt Nam thi đấu tập trung và quyết tâm hơn ở hiệp 2. Các cô gái áo đỏ đã giành được quyền kiểm soát bóng nhiều hơn ở hiệp đấu còn lại và tạo nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Pimlapat.

Những nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam cũng được đền đáp ở phút bù giờ với bàn gỡ 2-2 từ pha đệm bóng cận thành của Thanh Lâm, cầu thủ vừa vào sân không lâu trước đó. Hòa 2-2 chung cuộc, hai đại diện của Đông Nam Á còn nguyên cơ hội tranh vé vào Tứ kết.

QUỐC CƯỜNG