U17 nữ Việt Nam xem băng hình về lối chơi của Thái Lan

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục VCK U17 nữ châu Á 2026 bằng trận ra quân gặp các cầu thủ Thái Lan vào trưa 1-5. Trước đối thủ được đánh giá cân sức, toàn đội đang tập trung cao độ cho trận đấu này.

U17 nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân gặp U17 nữ Thái Lan. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trong buổi tập chiều 30-4, toàn đội duy trì khối lượng vận động hợp lý và tập luyện theo đúng khung giờ thi đấu của trận đấu nhằm thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, ánh sáng và nhịp sinh học thi đấu.

Sau buổi tập, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã trực tiếp tham quan sân thi đấu để làm quen với mặt cỏ, không gian sân bãi cũng như các điều kiện tổ chức. Việc khu lưu trú, sân tập và sân thi đấu vòng bảng đều được bố trí tại Trung tâm thể thao bóng đá Thái Hồ (Tô Châu) giúp đội tuyển thuận lợi trong di chuyển, tiết kiệm thời gian và đảm bảo thể trạng tốt nhất.

Theo lịch, đội tuyển nữ U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Thái Lan vào 14g30 ngày mai (giờ Việt Nam). Trước buổi tập, cầu thủ Ngọc Ánh cho biết toàn đội đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu sau các trận giao hữu, đặc biệt thông qua việc xem lại băng hình để phân tích, điều chỉnh đội hình và hoàn thiện ý đồ chiến thuật.

Ngọc Ánh cho biết Ban huấn luyện cũng có những góp ý cụ thể cho từng cá nhân, giúp các cầu thủ cải thiện điểm mạnh, khắc phục hạn chế và nâng cao sự phối hợp chung của toàn đội.

Đánh giá về đối thủ, cầu thủ sinh năm 2009 chia sẻ: “U17 Thái Lan là đội bóng có chất lượng chuyên môn cao và là đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản đến quá trình tập luyện trong nước tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời nhanh chóng thích nghi với chiến thuật mới của Ban huấn luyện. Với tinh thần quyết tâm cao và sự cổ vũ từ người hâm mộ, toàn đội đặt mục tiêu hướng tới chiến thắng và hy vọng sẽ có được kết quả tốt nhất trong giải đấu lần này”.

Bảng đấu này còn có U17 Trung Quốc và U17 Myanmar. Kết thúc vòng loại, 2 đội đứng nhất, nhì mỗi bảng cùng 2 đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất vào tranh tứ kết.

Trong khi đó đội U17 Thái Lan cũng thu thập thông tin rất kỹ về các cầu thủ Việt Nam. Tiền đạo Thidawan Wangchin (CLB LPGS Khelang United) cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị từ khi còn ở Thái Lan và đã có hai ngày tập luyện tại Trung Quốc. Đội hiện đã sẵn sàng 100%. Thời tiết có mưa trong hai ngày đầu khiến việc thích nghi gặp đôi chút khó khăn, nhưng hôm nay có nắng nên mọi thứ đã tốt hơn. Hôm qua, HLV đã cho chúng tôi xem cách chơi của đội Việt Nam để chuẩn bị phương án đối phó. Toàn đội đã tập luyện khá kỹ. Ở trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng giành trọn 3 điểm để hướng tới mục tiêu dự World Cup".

LÊ ANH