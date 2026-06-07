Thua U19 Indonesia 1-2, các cầu thủ Việt Nam chưa thể giành vé vào bán kết

Ở vào trận đấu mà có đến 2 “cửa” thắng hoặc hòa là giành ngôi đầu bảng và sở hữu vé đầu tiên vào bán kết, nhưng tiếc là các cầu thủ U19 Việt Nam đã không thực hiện được khi để thua đội chủ nhà 1-2 với bàn quyết định vào phút bù giờ trong cuộc so tài vào tối 7-6.

Ảnh: Aseanfootball

Được đánh giá là trận đấu mang tính quyết định nên hai đội đã nhập cuộc đầy quyết tâm với tốc độ cao ngay từ đầu. Dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên các khán đài, Indonesia đã nhập cuộc rất nhanh với lối chơi tấn công, chủ yếu là từ hai hành lang.

Trước lối đá nhanh của đội chủ nhà, U19 Việt Nam vận hành lối đá chắc chắn, chủ yếu tranh chấp ở giữa sân và chờ cơ hội phản công. Đến phút 22, U19 Indonesia đã có bàn vượt lên dẫn trước do công Nazriel Alvaro từ sai lầm của hậu vệ U19 Việt Nam.

Sang đầu hiệp 2, U19 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Đến phút 74, niềm vui đã đến với các cầu thủ Việt Nam khi thủ quân Quốc Khánh đánh đầu tung lưới đội chủ nhà sau pha đá phạt góc ở bên trái của Duy Khang.

Bảo toàn tỷ số hòa đồng nghĩa với việc giành ngôi đầu bảng, nhưng đáng tiếc là các cầu thủ Việt Nam không giữ được điểm khi để thua bàn quyết định vào phút bù giờ từ chấm phạt 11m. Tình huống mà trọng tài xác định hậu Duy Khánh phạm lỗi với cầu thủ đối phương từ phía sau khi bật cao đánh đầu phá bóng.

Với kết quả trên, U19 Indonesia giành ngôi đầu bảng A với 9 điểm; U19 Việt Nam đứng nhì với 6 điểm và phải chờ các trận sau cùng của hai bảng còn lại. Nếu không tính trận gặp Timor Leste thì U19 Việt Nam đang có 3 điểm cùng hiệu số là 6/2, vẫn còn hy vọng ở cuộc đua tranh suất vớt cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

QUỐC CƯỜNG