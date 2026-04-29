U17 nữ Việt Nam và thử thách đầu tiên tại Tô Châu: Thời tiết!

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã ra sân tập buổi đầu tiên tại Tô Châu (Trung Quốc) trước thềm VCK U17 nữ châu Á 2026. Nếu như thời tiết tại Việt Nam những ngày này nóng bức thì tại Tô Châu những ngày này rất lạnh với nhiệt độ ban ngày là 11 độ.

Thời tiết khoảng 11 độ cùng mưa buộc các cô gái Việt Nam phải sớm thích nghi. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Buổi tập đầu tiên vào ngày 29-4 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như đã nêu và có mưa, gây không ít khó khăn cho quá trình tập luyện. Trước tình hình này, Ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh phù hợp về khối lượng vận động, đồng thời chú trọng các biện pháp giữ ấm cơ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và tránh chấn thương cho các cầu thủ.

Chia sẻ tại buổi tập, HLV trưởng Okiyama Masahiko đánh giá bảng đấu của U17 nữ Việt Nam có nhiều đối thủ mạnh và toàn đội cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu.

“Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc đều là đội bóng mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng để vào tứ kết, và sau đó mục tiêu cao nhất là giành vé dự World Cup. Những điều cần thiết thì toàn đội đã chuẩn bị khá tốt rồi”, HLV Okiyama Masahiko cho biết.

HLV trưởng Okiyama Masahiko

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Nhật Bản cũng bày tỏ sự lo lắng về yếu tố thời tiết khi Tô Châu đang trong giai đoạn khá lạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến thể trạng của các cầu thủ. “Tôi cũng hơi lo lắng vì ở đây khá lạnh. Bây giờ điều quan trọng là làm quen và giữ gìn sức khỏe của từng bạn. Đây là yếu tố cơ bản”, ông nói thêm.

Theo kế hoạch, ngày 30-4, đội tuyển U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có buổi tập tiếp theo để hoàn thiện chiến thuật và làm quen khung giờ thi đấu. Đến ngày 1-5, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại VCK U17 nữ châu Á 2026, gặp đối thủ U17 nữ Thái Lan. Đây được dự báo là thử thách lớn, đồng thời cũng là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong hành trình chinh phục mục tiêu vượt qua vòng bảng của đội tuyển.

LÊ ANH