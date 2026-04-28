U17 nữ Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục sân chơi châu Á

Sau thời gian tích cực chuẩn bị với các đợt tập huấn ở trong nước và Nhật Bản, ngày 28-4, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã lên đường sang Tô Châu (Trung Quốc) để tham dự Vòng chung kết (VCK) Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026. HLV Masahiko đã sớm chốt danh sách 23 cầu thủ để sẵn sàng cho giải.

Thầy trò HLV Masahiko đến Tô Châu (Trung Quốc) vào chiều 28-4.

Đội khởi hành từ Hà Nội và hạ cánh tại Thượng Hải lúc 14g30 (giờ địa phương). Sau đó, toàn đội tiếp tục di chuyển khoảng 2 tiếng bằng xe bus để tới Tô Châu – địa điểm đăng cai các trận đấu của VCK Giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026.

Giải diễn ra từ ngày 30-4 đến 17-5-2026, với sự tham dự của 12 đội tuyển. Tại vòng chung kết, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Đây là bảng đấu được nhận định là sẽ có nhiều thử thách cho các đội Đông Nam Á bên cạnh đội chủ nhà Trung Quốc vốn được nhận định là rất mạnh.

Theo điều lệ giải, bốn đội tuyển có thành tích tốt nhất tại VCK sẽ giành quyền đại diện châu Á tham dự FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2026. Đây là mục tiêu quan trọng để thầy trò HLV Okiyama Masahiko hướng tới trong hành trình sắp tới.

Nhằm chuẩn bị tốt cho giải, nhất là trang bị thêm kinh nghiệm trận mạc quốc tế, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản vào tháng 4 vừa qua và thi đấu 3 trận giao hữu tại đây. Ở trận đầu tiên, U17 nữ Việt Nam để thua 0-5 trước THPT Fujieda Junshi. Tiếp đó, đội hòa 0-0 với THPT Iwata Higashi trong trận đấu có thế trận cân bằng. Ở trận giao hữu cuối cùng, U17 nữ Việt Nam hòa 2-2 trước Đại học Aichi Toho.

Sang Tô Châu vào ngày 28-4, đội sẽ có 3 ngày để làm quen điều kiện thời tiết, sân bãi tại Tô Châu trước khi bước vào các trận đấu chính thức tại VCK U17 nữ châu Á 2026.

