Đội Công an TPHCM vào chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026

Công an TPHCM đã thể hiện màn trình diễn đầy ấn tượng trên sân Thiên Trường khi thắng chủ nhà Nam Định với tỷ số 4-2, qua đó giành quyền góp mặt ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026.

Niềm vui của các cầu thủ Công an TPHCM. ẢNH: ĐÌNH VIÊN

Dù được đánh giá cao nhờ lợi thế sân nhà cùng lực lượng chất lượng, Nam Định lại nhập cuộc không như mong đợi. Trước lối chơi chủ động và giàu quyết tâm của đội khách, đội bóng thành Nam sớm rơi vào thế bị động. Sau những phút đầu giằng co, Công an TPHCM bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 18. Từ pha phối hợp trung lộ đẹp mắt với Endrick, Raphael thoát xuống rồi thực hiện cú đặt lòng chuẩn xác đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh.

Bàn thắng giúp đội khách chơi hưng phấn hơn. Chỉ sáu phút sau, từ tình huống phạt góc, Endrick dứt điểm cận thành khiến bóng đập người Matheus Felipe đổi hướng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Công an TPHCM.

Cơn ác mộng của Nam Định chưa dừng lại. Phút 37, Minh Trọng thực hiện đường tạt bóng chính xác từ cánh trái để Lee Williams bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, gia tăng cách biệt lên ba bàn. Trước khi hiệp một khép lại, trung vệ Gia Bảo tiếp tục ghi dấu ấn bằng pha bật cao đánh đầu dũng mãnh sau quả phạt góc của Endrick, ấn định tỷ số 4-0 sau 45 phút đầu tiên.

Bốn bàn thắng trong hiệp một phản ánh sự vượt trội của Công an TPHCM cả về khả năng tổ chức lối chơi lẫn hiệu quả trong các tình huống tấn công. Trong khi đó, hàng thủ Nam Định liên tục mắc sai lầm và phải trả giá đắt trước những pha lên bóng sắc bén của đối phương.

Các cầu thủ Nam Định (áo trắng) thi đấu cố gắng ở hiệp hai. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Bước sang hiệp hai, Nam Định dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 71 khi Xuân Son thực hiện cú ngả bàn đèn đẹp mắt sau đường chuyền của Ngọc Sơn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Đến phút 80, Lý Công Hoàng Anh tiếp tục thắp lên hy vọng với cú sút xa hiểm hóc đưa bóng vào góc xa khung thành.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Nam Định làm được. Trong quãng thời gian còn lại, thủ môn Patrik Lê Giang trở thành chốt chặn vững chắc của Công an TPHCM với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trước sức ép liên tục từ đội chủ nhà. Sự chắc chắn của người gác đền này góp phần quan trọng giúp đội khách bảo toàn lợi thế.

Giành chiến thắng chung cuộc 4-2, Công an TPHCM xứng đáng ghi tên mình vào trận chung kết Cúp Quốc gia 2025-2026. Đối thủ của thầy trò ban huấn luyện Công an TPHCM trong trận đấu tranh ngôi vô địch sẽ là Ninh Bình, đội đã vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 4-1 ở trận bán kết còn lại.

HỮU THÀNH