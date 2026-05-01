HLV Okiyama Masahiko sớm chuẩn bị cho trận gặp U17 nữ Trung Quốc

Nhà cầm quân người Nhật Bản bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là tinh thần thi đấu kiên cường sau trận ra quân cầm hòa U17 nữ Thái Lan 2-2.

U17 nữ Việt Nam giành 1 điểm ở trận ra quân gặp "kỳ phùng địch thủ" U17 nữ Thái Lan.

HLV Okiyama Masahiko phát biểu mở đầu buổi họp báo bằng việc khen ngợi sự chuẩn bị tốt về thể lực của các học trò, ông cho biết: “U17 nữ Việt Nam đã thi đấu tốt. U17 nữ Thái Lan có những cầu thủ bị vọp bẻ ở cuối trận nhưng các cầu thủ của chúng tôi thì không”.

Vị chiến lược gia người Nhật Bản cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước. “Các cầu thủ thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc đến phút chót. U17 nữ Việt Nam đã làm tốt, chạy nhiều hơn đối thủ. Trong cabin, ban huấn luyện đã tạo bầu không khí tốt để các cầu thủ tự tin và thoải mái khi ra sân”, ông chia sẻ.

Nhận xét về đối thủ, HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao khả năng tổ chức tấn công của U17 nữ Thái Lan. “U17 nữ Thái Lan là đội có khả năng tổ chức tấn công sắc bén. Họ rất mạnh. Cầu thủ số 10 (Kurisaka – đội trưởng) đá chính ở giải U20 nữ châu Á. Cầu thủ này có tốc độ và thể lực rất tốt”, ông nói.

Ảnh: VFF

Trận ra quân thực sự là thử thách cao độ cho U17 nữ Việt Nam khi hai lần bị đối phương dẫn trước, nhưng cả hai lần đều được các cô gái trẻ Việt Nam bắt kịp.

HLV Okiyama Masahiko cho biết, sau trận đấu đầu tiên căng thẳng, nhiệm vụ quan trọng của ban huấn luyện là giúp các cầu thủ nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận gặp U17 nữ Trung Quốc. “Chúng tôi sẽ phục hồi cho các cầu thủ vì họ vừa ra sân thi đấu một trận đấu căng thẳng và mệt mỏi. Những cầu thủ chưa hoặc ít được thi đấu sẽ tập luyện thêm để hoàn thiện bản thân. U17 nữ Việt Nam sẽ chơi theo cách khác để phù hợp với trình độ của đối thủ”, ông nhấn mạnh.

Tin liên quan U17 nữ Việt Nam bất phân thắng bại cùng U17 nữ Thái Lan

ĐOÀN NHẬT