Xác định các đội bóng của khu vực phía Bắc vào vòng chung kết giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026

Vòng loại của khu vực phía Bắc dành cho các đội bóng tham dự giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 đã xác định các đội bóng vào vòng chung kết.

Cầu thủ có niềm vui chiến thắng tại trận chung kết vòng loại phía Bắc. Ảnh: TTR

Chiều tối ngày 24-5, dưới thời tiết nắng nóng cao độ của Hà Nội, Ban tổ chức giải đấu đã tiến hành trận chung kết của vòng loại khu vực phía Bắc trên sân thi đấu tại Tây Hồ (Hà Nội). Giải đấu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ và các đơn vị tổ chức.

Trước trận chung kết, Nhà báo Dương Đức Đà Trang - Phó Tổng thư ký tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, đã phát biểu: “Theo thống kê của Ban tổ chức, sau 4 ngày thi đấu, giải ghi nhận hơn 5 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều trận đấu, khoảnh khắc đẹp được cộng đồng yêu bóng đá chia sẻ rộng rãi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước”.

Trận chung kết là cuộc so tài giữa đội bóng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và đội Công đoàn Quảng Ninh. Các chân sút tới từ ngành ngân hàng đã giành chiến thắng 4-0 để vô địch vòng loại khu vực phía Bắc, đồng thời có suất vào vòng chung kết.

Giải đấu đã nâng tổng thưởng lên 900 triệu đồng. Trong đó, đội vô địch được nhận thưởng 200 triệu đồng.

Năm nay, giải có gần 10 đội lần đầu tiên tham dự. Ban tổ chức sẽ thực hiện thi đấu vòng loại tại Hà Nội (từ ngày 21 tới 24-5) và tại TPHCM (từ ngày 6 tới 9-6).

Khu vực phía Nam có 24 đội bóng góp mặt. Trong đó, công đoàn TPHCM sẽ có 4 đội tham dự gồm Công đoàn TPHCM 1, Công đoàn TPHCM 2, Công đoàn TPHCM 3 và Công đoàn TPHCM 4. Cùng 3 đội bóng trên, các đội bóng còn lại sẽ thi đấu vòng loại phía Nam là Công đoàn Đồng Tháp, Công đoàn Công Thương Việt Nam 2, Công đoàn Tây Ninh 1, Công đoàn Tây Ninh 2, Công đoàn Đồng Nai 1, Công đoàn Đồng Nai 2, Công đoàn Đồng Nai 3, Công đoàn Đồng Nai 4, Công đoàn Điện Lực, Công đoàn Vĩnh Long, Công đoàn Đà Nẵng, Công đoàn Gia Lai, Công đoàn Lâm Đồng, Sacombank, Công đoàn Cao su Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Quảng Ngãi, Cảng quốc tế Long An, Sawaco.

Đội bóng Công đoàn ngành ngân hàng có suất dự vòng chung kết khi vô địch phía Bắc. Ảnh: TTR

24 đội thi đấu phía Bắc gồm Công đoàn Quảng Ninh, Công đoàn Công Thương Việt Nam 1, Công đoàn Bắc Ninh, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Bắc Ninh 3, Công đoàn Điện Biên, Công đoàn Tuyên Quang, Công đoàn Phú Thọ, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Hà Nội, Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam, Công đoàn Cao Bằng, Công đoàn GIáo dục Việt Nam, Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công đoàn Thanh Hóa, Công đoàn Petrovietnam, Công đoàn Nghệ An, Công đoàn Ninh Bình, Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Thái Nguyên.

16 đội xuất sắc nhất sẽ thi đấu vòng chung kết tại TPHCM vào tháng 7.

MINH CHIẾN