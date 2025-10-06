Bế mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 phía Bắc tìm ra đội dự vòng vòng chung kết

Ngày 5-10 tại sân vận động Đại học Bách Khoa (Hà Nội), giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 khu vực phía Bắc đã bế mạc.

Các cầu thủ thi đấu trận chung kết. Ảnh: KX

Trong trận chung kết, đội bóng Công đoàn Công an Nhân dân đã thắng đội bóng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tỷ số 5-4 sau loạt sút luân lưu quyết định.

Sau 60 phút chính thức trên sân, 2 đội hòa 0-0. Vì vậy, cầu thủ phải vào loạt đá luân lưu phân định thắng thua và đội bóng Công đoàn Công an Nhân dân có chiến thắng chung cuộc. Các vị trí đồng hạng 3 là đội bóng Công đoàn Hải Phòng và Công đoàn Bắc Ninh 1. Cũng tại vòng loại khu vực phía Bắc, Ban tổ chức tìm ra các đội giành suất tham dự vòng chung kết được diễn ra tại TPHCM vào cuối tháng 10.

Năm nay, giải tổ chức vòng loại khu vực phía Bắc và phía Nam (diễn ra tại TPHCM) để chọn 16 đội có kết quả tốt nhất tham dự vòng chung kết.

Vòng loại khu vực phía Bắc có các đội tham gia gồm Công đoàn Bắc Ninh 1, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Ninh Bình, Công đoàn Hải Phòng, Công đoàn Điện Biên, Công đoàn Hưng Yên, Công đoàn Hà Nội, Công đoàn Bắc Ninh 2, Công đoàn Phú Thọ, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, VPBank, Agribank.

Phần thưởng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức trao cho đội vô địch. Ảnh;: KX

Vòng loại khu vực phía Bắc có tổng thưởng 170 triệu đồng. Đội vô địch là Công đoàn Công an Nhân dân được thưởng 60 triệu đồng từ Ban tổ chức.

MINH CHIẾN