Thái Sơn được AFC đánh giá cao trước cuộc so tài với U23 Saudi Arabia

Tiền vệ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa, Nguyễn Thái Sơn đã được AFC ca ngợi trước cuộc so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia. AFC đánh giá Thái Sơn là cầu thủ có thể tạo nên sự khác biệt.

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Ảnh: AFC

Dù ở tuổi U23 nhưng Thái Sơn đang là thủ lĩnh ở đội hình Thanh Hóa trong những năm gần đây, kể từ khi anh khẳng định mình khi được bầu chọn Cầu thủ trẻ xuất sắc tại Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023.

AFC đã có nhận xét về tiền vệ thủ lĩnh này: “Thái Sơn có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 86,4% trong các trận đấu với U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Thái Sơn đang có phong độ cực ấn tượng. Nếu U23 Việt Nam đạt được thành tích tốt hơn vị trí Á quân năm 2018, cầu thủ này sẽ đóng một vai trò quan trọng", AFC viết.

Về phần mình, Thái Sơn chia sẻ: "Không có trận đấu nào dễ dàng với chúng tôi. Mặc dù tôi rất vui với hai chiến thắng, nhưng U23 Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa, tập trung vào từng trận đấu một, tiến xa nhất có thể ở giải đấu năm nay".

Nhận xét trước trận đấu với Saudi Arabia, Thái Sơn nói: “Chúng tôi luôn khát khao chiến thắng và hướng tới mục tiêu cao nhất. Chúng tôi cố gắng thi đấu tốt nhất mang vinh quang về cho đất nước. Trong trận đấu tới, tôi và các cầu thủ cống hiến hết mình giành kết quả cao nhất".

Thái Sơn vốn là một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm quốc tế ở lứa U23 hiện nay cùng với Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn, Quốc Việt... Cầu thủ này cũng nhiều lần được thử sức ở đội tuyển Việt Nam.

CAO TƯỜNG