Trận Viettel – Hà Nội FC sẽ do trọng tài Thái Lan điều hành

Trọng tài Songkran Bunmeekiart. Ảnh: VPF

Hai Trọng tài FIFA Thái Lan sẽ xuất hiện ở vòng 14 vốn không lạ với bóng đá Việt Nam, bao gồm trọng tài Songkran Bunmeekiart (sinh năm 1990) và trọng tài Mongkolchai Pechsri (sinh năm 1981) sẽ đảm nhiệm điều hành trận đấu tâm điểm nêu trên. Trong hai trọng tài này, một trọng tài đảm nhiệm vai trò trọng tài chính và một trọng tài phụ trách phòng VAR.

Trọng tài Songkran Bunmeekiart không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ông từng bắt chính trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam tại vòng 23 V-League 2024-2025. Trước đó, vị “vua áo đen” người Thái Lan cũng được mời điều hành các trận đấu ở mùa 2022 (vòng 22, CLB TPHCM gặp SHB Đà Nẵng) và mùa 2023 (Công An Hà Nội chạm trán Hà Nội FC).

Hà Nội FC đang áp sát top 3 sau chuỗi trận thành công trước kỳ nghỉ Tết.

Trong khi đó, Trọng tài Mongkolchai Pechsri là gương mặt dày dạn kinh nghiệm. Ở mùa 2024-2025, ông làm trọng tài VAR trận Thanh Hóa gặp Viettel (vòng 19). Trước đó, ông cũng tham gia điều hành trận CLB TPHCM gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 10 V-League 2023, cũng như nhiều trận đấu khác từ các mùa 2016, 2017. Theo đánh giá của VPF, kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại V-League giúp ông hiểu rõ môi trường bóng đá Việt Nam, đặc biệt là áp lực ở những trận “derby” giàu tính đối kháng.

Đây cũng là trận đấu thứ hai tại LP Bank V-League 2025-2026 được điều hành bởi tổ trọng tài nước ngoài. Trước đó, ở vòng 13, trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy được điều hành bởi trọng tài chính Razlan Joffri Bin Ali và trọng tài VAR Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail (Malaysia).

QUỐC CƯỜNG