HLV Đình Hoàng tin các học trò sẽ có kết quả tốt ở 2 trận sắp tới

Bất ngờ để thua Australia ở trận ra quân, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chỉ còn cách phải thắng cả 2 trận còn lại gặp đội tuyển futsal nữ Philippines và Myanmar thì mới hy vọng tranh suất vào bán kết.

Các cầu thủ Việt Nam bất ngờ để thua ở trận ra quân. Ảnh: FAT

Chia sẻ sau trận ra quân vào trưa 24-2, HLV Đình Hoàng nói: “Chúng tôi đã chơi tốt, tạo thế trận chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn cũng như có nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trông thấy. Chúng tôi thua tình huống cố định. Kết quả này không đúng với sự kỳ vọng của đội. Đây là bài học lớn để chuẩn bị cho các trận tiếp theo. Xin chúc mừng Australia, họ thi đấu nỗ lực”.

Thắng trận này, Australia tạm dẫn đầu bảng B trong khi các nhà đương kim vô địch đứng cuối và không có nhiều chọn lựa cho hai trận còn lại của vòng bảng. Ông Đình Hoàng cho rằng đó chỉ là tai nạn và các học trò sẽ thi đấu tốt hơn ở các trận còn lại. Ông cho biết: “Trận thua này khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam khó khăn hơn rất nhiều. Như tôi đã nói trước đây, nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch của đội tuyển futsal nữ Việt Nam là rất khó khăn. Tuy khó nhưng ban huấn luyện tin các vận động viên sẽ thể hiện tốt, và sẽ có kết quả tốt hơn trong 2 trận tới".

Ở trận còn lại của bảng B vào chiều 24-2, đội tuyển nữ Philippines đã thắng 1-0 trước Myanmar. Kết quả trên sẽ làm cho lượt trận thứ 2 vào ngày 25-2 sẽ rất gay cấn. Các cô gái Việt Nam sẽ so tài cùng Philippines vào lúc 13g30, đối thủ mà Thùy Trang và các đồng đội thắng trong 2 lần so tài gần đây. Nếu giành 3 điểm, hy vọng vào bán kết lại mở rộng với các cầu thủ Việt Nam.

CAO TƯỜNG