Bóng đá trong nước

HLV Đình Hoàng tin các học trò sẽ có kết quả tốt ở 2 trận sắp tới

SGGPO

Bất ngờ để thua Australia ở trận ra quân, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chỉ còn cách phải thắng cả 2 trận còn lại gặp đội tuyển futsal nữ Philippines và Myanmar thì mới hy vọng tranh suất vào bán kết.

Các cầu thủ Việt Nam bất ngờ để thua ở trận ra quân. Ảnh: FAT
Các cầu thủ Việt Nam bất ngờ để thua ở trận ra quân. Ảnh: FAT

Chia sẻ sau trận ra quân vào trưa 24-2, HLV Đình Hoàng nói: “Chúng tôi đã chơi tốt, tạo thế trận chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn cũng như có nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng các cầu thủ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trông thấy. Chúng tôi thua tình huống cố định. Kết quả này không đúng với sự kỳ vọng của đội. Đây là bài học lớn để chuẩn bị cho các trận tiếp theo. Xin chúc mừng Australia, họ thi đấu nỗ lực”.

Thắng trận này, Australia tạm dẫn đầu bảng B trong khi các nhà đương kim vô địch đứng cuối và không có nhiều chọn lựa cho hai trận còn lại của vòng bảng. Ông Đình Hoàng cho rằng đó chỉ là tai nạn và các học trò sẽ thi đấu tốt hơn ở các trận còn lại. Ông cho biết: “Trận thua này khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam khó khăn hơn rất nhiều. Như tôi đã nói trước đây, nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch của đội tuyển futsal nữ Việt Nam là rất khó khăn. Tuy khó nhưng ban huấn luyện tin các vận động viên sẽ thể hiện tốt, và sẽ có kết quả tốt hơn trong 2 trận tới".

nguyen-dinh-hoang-1.jpg

Ở trận còn lại của bảng B vào chiều 24-2, đội tuyển nữ Philippines đã thắng 1-0 trước Myanmar. Kết quả trên sẽ làm cho lượt trận thứ 2 vào ngày 25-2 sẽ rất gay cấn. Các cô gái Việt Nam sẽ so tài cùng Philippines vào lúc 13g30, đối thủ mà Thùy Trang và các đồng đội thắng trong 2 lần so tài gần đây. Nếu giành 3 điểm, hy vọng vào bán kết lại mở rộng với các cầu thủ Việt Nam.

CAO TƯỜNG

Từ khóa

Đội tuyển nữ Philippines Đình Hoàng Thùy Trang Cơ hội ghi bàn Trông thấy Thắng trận Kiểm soát bóng Gay cấn Ra quân Chọn lựa

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn