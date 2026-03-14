Đội tuyển nữ Hàn Quốc thắng dễ Uzbekistan

Thắng cách biệt 6-0 trước Uzbekistan ở trận tứ kết 3 vào ngày 14-3, các cô gái Hàn Quốc giành vé vào bán kết Asian Cup nữ 2026 để đến gần với mục tiêu vô địch tại giải lần này.

Hàn Quốc quá mạnh so với Uzbekistan.

Trội hơn về thực lực, Hàn Quốc sớm giành quyền kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình tấn công pressing ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Ở bên kia sân, lường trước sức mạnh của đối phương vốn được nhận diện là ứng viên tranh vô địch, đội Uzbekistan đã nhập cuộc với lối đá thấp, tập trung phòng ngự chắc chắn từ phần sân nhà.

Không phải chờ lâu, ngay ở phút thứ 9, Hàn Quốc đã vượt lên dẫn 1-0 từ pha ghi bàn của Son Hwa Yeon. Thế trận lấn lướt vẫn được Hàn Quốc duy trì và bàn thắng nhân đôi cách biệt đến với họ vào phút 20 từ cú sút đẹp mắt của Ko Yoo Jin.

Hàn Quốc tiếp tục giữ thế trận tấn công nhưng hiệp đầu khép lại không có thêm bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp hai, cục diện không đổi khi Uzbekistan tiếp tục bị đẩy về sân nhà tổ chức phòng ngự trước sự lấn lướt của Hàn Quốc. Phút 57, Park Soo Jeong ghi bàn thắng thứ 3 cho đội nhà.

Tình hình thêm khó khăn cho Uzbekistan khi nhận bàn thua thứ 4 vào phút 68 do công Ji So Yun trước khi Lee Eun Young rồi Jang Sel Gi lần lượt lập công ấn định chiến thắng 6-0. Thua trận nhưng Uzbekistan còn hy vọng tranh vé đi dự World Cup nữ 2027 khi sẽ gặp đội thua ở trận Nhật Bản - Philippines ở vòng knock-out.

Theo điều lệ giải, 4 đội vào bán kết đồng thời giành 4 vé đầu tiên tham dự Word Cup nữ 2027. Các đội thua tứ kết tiếp tục tranh play-off để nhận 2 vé còn lại của khu vực châu Á.

Tin liên quan Đội tuyển nữ Trung Quốc chật vật giành vé vào Bán kết Asian Cup 2026

QUỐC CƯỜNG