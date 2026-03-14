Đội tuyển nữ Trung Quốc chật vật giành vé vào Bán kết Asian Cup 2026

Các cầu thủ Trung Quốc đã theo chân đội chủ nhà Australia vào Bán kết sau khi vượt qua Đài Bắc Trung Hoa ở trận Tứ kết vào trưa 14-3. Điều bất ngờ khi đây là trận thắng nhọc của đội Trung Quốc, trận đấu phải kéo sang hai hiệp phụ.

Đài Bắc Trung Hoa (áo trắng) đã gây bất ngờ cho các cầu thủ Trung Quốc qua lối chơi phòng ngự phản công được vận hành rất tốt. Ảnh: AFC

Lối chơi phòng ngự chặt chẽ được các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa vận hành từ đầu trận đã gây nhiều khó khăn cho đội Trung Quốc. Thể lực tốt và các hậu vệ tổ chức bọc lót hiệu quả, Đài Bắc Trung Hoa hạn chế nhiều tình huống đột phá sâu vào vòng 16m50 của từ các cầu thủ Trung Quốc vốn có thể hình và kỹ thuật tốt.

Không quá bất ngờ khi Trung Quốc là đội giành thời gian kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn với các pha lên bóng từ hai biên. Nhưng những đường phối hợp sau cùng ít gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa. Phút 39, Wang Shuang đưa bóng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa từ pha đánh đầu đẳng cấp. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do cô để bóng chạm tay trước đó.

Các cầu thủ Trung Quốc tiếp tục tạo áp lực bên phần sân đối phương ở hiệp đấu còn lại, nhưng tương tự hiệp 1, hàng thủ chắc chắn của Đài Bắc Trung Hoa đã thi đấu kín kẽ cùng những tiểu xảo kéo dài thời gian để đưa trận đấu sang hiệp phụ. Mục tiêu của đội Đài Bắc Trung Hoa khá rõ là phòng ngự chặt chẽ để kéo thời gian trận đấu đi càng xa càng tốt, bởi họ không đủ sức để đá đôi công cùng các cầu thủ Trung Quốc.

Phút 94, những nỗ lực của đội Trung Quốc cũng được đền đáp. Wang Shuang xử lý khéo léo trong vòng 16m50 trước khi nhả bóng lại cho Shao Ziqin tung cú sút đẹp mắt qua tay thủ môn Cheng Ssu-yu ghi bàn cho đội nhà. Lên tinh thần sau bàn thắng, đội Trung Quốc càng thi đấu hưng phấn hơn. Phút 114, họ được hưởng quả đá phạt 11m nhưng Wurigumula đã không thắng được thủ môn Cheng Ssu-yu.

Đến phút 117, những nỗ lực của Đài Bắc Trung Hoa như kết thúc sau bàn thắng nhân đôi cách biệt của Trung Quốc. Quả tạt bóng từ biên phải của Jin Kun, bóng chạm hậu vệ Chen Ying-hui bay vào lưới giúp Trung Quốc nhân đôi cách biệt.

Thắng 2-0 chung cuộc, Trung Quốc giành vé thứ hai vào Tứ kết, đồng thời sở hữu tấm thông hành đến World Cup nữ 2027.

LÊ ANH