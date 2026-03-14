Thua sát nút CAHN, Ninh Bình vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen

Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội dù thi đấu đầy nỗ lực, nhưng vẫn không tránh được thất bại 1-2 trước đội khách CAHN thuộc vòng 16 V-League 2025-2026.

Hoàng Đức cùng đồng đội tại Ninh Bình có trận đấu đầy nỗ lực trước CAHN. ẢNH: VPF

Trong bối cảnh bắt buộc phải giành trọn 3 điểm trước đội đầu bảng CAHN để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch, Ninh Bình bước vào sân với quyết tâm cao. Song áp lực chiến thắng dường như đã ảnh hưởng đến tâm lý của đội chủ nhà ngay từ những phút đầu.

Phút thứ 2, trung vệ Patrick Marcelino mắc sai lầm trong vòng cấm, tạo điều kiện để Alan Grafite băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho CAHN.

Bàn thua sớm khiến thế trận trở nên khó khăn hơn với Ninh Bình. Đội khách thi đấu hưng phấn và liên tiếp tạo ra sức ép. Alan có thêm một pha dứt điểm đưa bóng vọt xà, trong khi Leo Artur tung cú sút nguy hiểm trong vòng cấm nhưng bị thủ môn Đặng Văn Lâm ôm gọn. Nguyễn Đình Bắc cũng thử vận may với một pha giật gót bất ngờ, song hàng phòng ngự Ninh Bình vẫn đứng vững để tránh bàn thua thứ hai trong hiệp một.

Dù gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng, đội chủ nhà vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen. Phút 31, từ quả tạt chính xác bên cánh phải của Dụng Quang Nho, Nguyễn Hoàng Đức bật cao đánh đầu đầy nỗ lực.

CAHN xây chắc ngôi đầu bảng. ẢNH: VPF

Sang hiệp hai, CAHN tiếp tục kiểm soát thế trận và đến phút 63, Lê Phạm Thành Long tung cú sút xa đẹp mắt ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Dẫu vậy, các cầu thủ Ninh Bình không hề buông xuôi. Tinh thần chiến đấu của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành được thể hiện rõ trong những phút cuối trận. Phút 87, Phạm Gia Hưng thoát xuống dứt điểm chính xác, rút ngắn tỷ số còn 1-2, thắp lên hy vọng cho đội chủ nhà. Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực dồn ép của Ninh Bình, nhưng thời gian là không đủ để họ tìm thêm bàn thắng.

Sau vòng 16, Ninh Bình vẫn đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 28 điểm. Dầu vậy, tinh thần thi đấu không bỏ cuộc từ Hoàng Đức cùng đồng đội vẫn sẽ là niềm tin cho người hâm mộ trong giai đoạn chạy nước rút trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, CAHN xây chắc ngôi đầu với 38 điểm và vẫn còn trong tay một trận chưa đấu.

HỮU THÀNH