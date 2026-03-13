Vòng 16 V-League, Ninh Bình và hy vọng níu kéo top đầu

Vẫn ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, nhưng đang bị CLB CAHN tạo khoảng cách lên đến 7 điểm, đội bóng Cố đô Ninh Bình thừa hiểu phải làm gì ở cuộc tiếp đón CLB CAHN vào ngày 14-3. Đó là trận cầu “6 điểm” nhằm gia cố hy vọng đua tranh của đội tân binh này.

Hoàng Đức và các đồng đội hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trước CAHN để trở lại đường đua vô địch mùa này.

Cột mốc sa sút của Ninh Bình từ vòng 12, sau trận thua 2-3 trước chính CAHN, vừa kết thúc mạch trận bất bại và mất luôn ngôi đầu bảng vào tay đối thủ này. Ninh Bình thua tiếp HA.GL, Nam Định sau đó để rồi phải thay HLV trưởng khi có sự xuất hiện của ông Vũ Tiến Thành trong khu kỹ thuật. Nhưng tình hình vẫn chưa khả quan cho Ninh Bình khi ở vòng 15 vừa qua họ đã để đội cuối bảng Đà Nẵng cầm hòa 1-1.

Áp lực cho Ninh Bình lúc này là rất lớn, không chỉ phải thắng trận ở vòng 16 để tránh việc nhìn CAHN bứt đi ở ngôi đầu bảng, mà còn lo ngại từ phía sau khi Hà Nội FC đang áp sát với khoảng cách chỉ còn 4 điểm. Chính lối chơi rực lửa, đầy quyết tâm của Hà Nội FC trong những vòng vừa qua cho thấy khát vọng quay trở lại top 3 của họ là rất lớn. Đó cũng gia tăng nỗi lo cho tân binh Ninh Bình.

Alan Sebastiao thực hiện cú hattrick bàn thắng trong trận lượt đi giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy.

Tiếp CAHN ở vòng 16, Ninh Bình vắng tiền đạo ngoại Geovanne, điều đó sẽ gia tăng áp lực “săn” bàn lên Hoàng Đức, Gustavo. Họ sẽ phải rất nỗ lực mới có thể hy vọng đạt mục tiêu vượt qua CAHN ở vòng 16 khi mà đối phương vốn vừa thua tâm phục khẩu phục Hà Nội hồi tuần qua và sẽ dốc sức ở vòng này nhằm lấy lại tinh thần.

CAHN trận này sẽ có lực lượng mạnh nhất, đáng chú ý là sự trở lại của tay săn bàn Alan Sebastiao, chân sút hàng đầu của V-League hiện nay. Đội khách cũng không được để mất điểm ở vòng này, vừa tránh để Ninh Bình thu hẹp khoảng cách về điểm số và nhất khi hai đối thủ đáng ngại khác là Viettel cùng Hà Nội FC đang có đà tiến rất nhanh trong top 5.

Trận Ninh Bình - CAHN diễn ra lúc 18 giờ ngày 14-3.

Dự đoán: 2-1

QUỐC CƯỜNG