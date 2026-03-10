Ông Trần Tiến Đại trở lại dẫn dắt đội V-League

PVF-CAND nói lời chia tay HLV Nguyễn Thành Công để bổ nhiệm đồng nghiệp Trần Tiến Đại ngồi vào vị trí “thuyền trưởng” của CLB cho phần còn lại của mùa giải 2025-2026.

HLV Trần Tiến Đại được bổ nhiệm dẫn dắt PVF-CAND. ẢNH: MINH DÂN

PVF-CAND có lần thứ hai thay đổi HLV trong bối cảnh CLB này vừa đón nhận thất bại 0-1 trước Nam Định tại vòng 15 V-League, qua đó tụt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng với 11 điểm. Đại diện đến từ Hưng Yên bằng điểm với đội đứng trên là Đà Nẵng nhưng lại thi đấu nhiều hơn một trận.

Trước đó, vào cuối tháng 11, PVF-CAND đã chọn HLV Nguyễn Thành Công để thay ông Thạch Bảo Khanh sau khi CLB này nằm trong tốp dưới. Nhưng sau 4 trận tại V-League, ông Công chỉ giúp Nguyễn Thành Nhàn cùng đồng đội thắng 1 trận, nhưng lại nhận 3 thất bại. Chiến thắng duy nhất của nhà cầm quân xứ Nghệ tại PVF-CAND là khi vượt qua HAGL để tiến vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia.

Sau hơn 3 tháng làm việc tại PVF-CAND, HLV Nguyễn Thành Công đành nói lời chia tay CLB.

HLV Nguyễn Thành Công (bên trái) nói lời chia tay PVF-CAND

Trong khi đó, HLV Trần Tiến Đại trở lại dẫn dắt một đội V-League sau gần 2 năm. Trước đó, ông giữ chức Giám đốc kỹ thuật và HLV tạm quyền tại CAHN sau khi mùa giải 2024-2025 kết thúc, trước khi nhường chỗ cho HLV Mano Polking. Trong thời gian qua, nhà cầm quân sinh năm 1966 này vẫn tiếp tục công việc môi giới cầu thủ, đồng thời đóng góp về chuyên môn để giúp Gia Định từ hạng Ba thăng lên Giải hạng Nhì quốc gia 2026.

Ông Trần Tiến Đại là gương mặt gạo cội của bóng đá Việt Nam. Sự nghiệp cầu thủ của ông không có nhiều dấu ấn ngoài quãng thời gian ngắn thi đấu cho Công an TPHCM. Khi giải nghệ, ông kinh qua hàng loạt vai trò từ Giám đốc điều hành, Giám đốc kỹ thuật, Giám đốc thể thao, Chủ tịch, HLV tạm quyền… tại các đội bóng như Sài Gòn Xuân Thành, SLNA, Sài Gòn FC, CAHN.

Trận đấu ra mắt của tân HLV Trần Tiến Đại cùng PVF-CAND là chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trên sân Thống Nhất của chính Công an TPHCM tại vòng 16 V-League vào ngày 15-3 tới.

Tin liên quan Nhiều khó khăn cho PVF ở trận cầu ‘6 điểm’ với Nam Định

HỮU THÀNH