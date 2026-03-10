Asian Cup nữ 2026: Tuyển nữ Việt Nam thận trọng với trận đấu cuối vòng bảng

Đến trước trận đấu này, đội tuyển Việt Nam có quyền tự quyết khi chỉ cần có điểm là đủ điều kiện đi tiếp mà không cần quan tâm đến các kết quả khác. Còn trường hợp thua trận thì kèm điều kiện Ấn Độ không thắng Đài Bắc Trung Hoa.

Cơ hội đi tiếp khá lớn, nhưng đội tuyển Việt Nam càng phải thận trọng, bởi cách đây 3 năm đã có bài học cay đắng cũng từ cuộc so tài với Nhật Bản. Thời điểm ấy, chỉ cần hòa thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng Asiad 19 (năm 2023). Tuy nhiên, trận đấu kết thúc với chiến thắng 7-0 cho các cầu thủ Nhật Bản, đã làm cho đội tuyển nữ Việt Nam đứng cuối ở nhóm tranh vé vớt và bị loại.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong cuộc so tài cùng Nhật Bản vào năm 2023 ẢNH: THANH QUỐC

Bài học kinh nghiệm từ 3 năm trước khi gặp đối thủ cũ, đó là thái độ và tinh thần thi đấu của Nhật Bản rất tốt. Họ luôn lao lên phía trước. Trận thắng 11-0 trước Ấn Độ vừa qua là một minh chứng. Một chi tiết khác cũng đáng quan tâm là đội tuyển Việt Nam từng 2 lần thua Nhật Bản với tỷ số 0-7 tại lượt cuối vòng bảng ở Asiad. Tại Asiad 2018, đội tuyển Việt Nam thua 0-7, nhưng khi ấy chỉ là thủ tục, bởi cả hai cùng chắc suất đi tiếp.

Ở cuộc so tài vào chiều nay 10-3, khả năng Nhật Bản sẽ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho vòng tiếp theo, nên không tung lực lượng tốt nhất. Nhưng những cầu thủ thường là dự bị ấy sẽ không bỏ qua cơ hội khẳng định mình khi được ra sân. Thế nên đây sẽ là trận đấu nhiều thử thách cho đội Việt Nam. Kinh nghiệm trận mạc thì có thừa từ những Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thùy, Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Diễm My…, nhưng hạn chế của lứa này là thể lực.

Lịch thi đấu ngày 10-3 (cùng 16 giờ): * Việt Nam - Nhật Bản * Đài Bắc Trung Hoa - Ấn Độ

QUỐC CƯỜNG