U20 nữ Việt Nam đá tập với đội Trung Quốc và Hàn Quốc để tranh vé dự World Cup U20

Trong thời gian tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc), các nữ tuyển thủ U20 Việt Nam sẽ có 3 trận đá tập với các CLB đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc để hoàn thiện lối chơi, hướng đến vòng chung kết U20 nữ châu Á và xa hơn là cạnh tranh tấm vé dự U20 World Cup nữ 2026.

U20 nữ Việt Nam đang tập huấn tại Trung Quốc. ẢNH: NHẬT ĐOÀN

Ba trận đấu tập của thầy trò HLV Okiyama Masahiko lần lượt gặp một CLB đến từ Bắc Kinh vào ngày 10-3, Hwacheon KSPO (Hàn Quốc) ngày 12-3 và Guangxi (Trung Quốc) ngày 14-3.

Trước đó, vào ngày 8-3, U20 nữ Việt Nam sau chuyến bay dài từ Hà Nội đã có mặt tại Côn Minh. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ trải qua một tuần tập huấn tại đây. Bên cạnh 3 trận đá tập kể trên, toàn đội còn có thêm các buổi tập nội bộ để dần hoàn thiện lối chơi cho vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026.

Theo ban huấn luyện U20 nữ Việt Nam, điều kiện thời tiết tại Côn Minh hiện lạnh hơn so với Hà Nội, dao động khoảng 17-18°C. Tuy nhiên, các điều kiện sinh hoạt và tập luyện của đội đều thuận lợi, từ sân tập, khách sạn lưu trú cho tới chế độ ăn uống, tạo điều kiện tốt để các nữ tuyển thủ duy trì nhịp độ chuẩn bị cho sân chơi châu lục.

Ngày 15-3, U20 nữ Việt Nam sẽ trở về Việt Nam và chuyển địa điểm đóng quân tại TPHCM để tiếp tục giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường tham dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026. Trong hai tuần ở phía Nam, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ có thêm hai trận giao hữu chất lượng với U20 nữ Uzbekistan vào các ngày 24 và 27-3.

Đến ngày 29-3, toàn đội lên đường sang Bangkok (Thái Lan), địa điểm đăng cai đấu trường châu lục.

Tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026, U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A và có lịch thi đấu với U20 nữ Trung Quốc (ngày 1-4), Thái Lan (ngày 4-4) và Bangladesh (ngày 7-4). Bốn đội đoạt vé vào bán kết cũng nghiễm nhiên giành suất dự U20 World Cup nữ 2026.

HỮU THÀNH