Nhật Bản thắng áp đảo 11-0 trước Ấn Độ

Đội tuyển nữ Nhật Bản lấy vé đầu tiên của bảng C vào Tứ kết sau khi giành trận thắng với tỷ số đậm 11-0 trước Ấn Độ. Đây cũng là trận đấu có tỷ số cách biệt nhất từ đầu giải.

Các cô gái Nhật Bản đã cho thấy trình độ cách biệt cùng sức mạnh của đội được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch lần này, cũng là giai đoạn đầu tiên được dẫn dắt bởi HLV nước ngoài, ông Nils Nielsen.

Ngay ở phút thứ 4, Nhật Bản đã có bàn mở tỷ số từ pha lập công của Yamamoto từ cú dứt điểm điểm bằng chân trái. Thế trận áp đảo được Nhật Bản tiếp tục duy trì để tạo cách biệt 5-0 trước khi hiệp đầu khép lại với các bàn thắng của Hasegawa, Miyazawa (2 bàn) và Seike.

Dù tạo cách biệt 5 bàn nhưng Nhật Bản vẫn giữ thế trận lấn lướt với tốc độ cao ở hiệp đấu còn lại. Ueki ghi liên tiếp 3 bàn vào các phút 47, 50 và 55 để giúp đội nhà dẫn 8-0 trước khi Hijikata lập công ở phút 62, Ueki hoàn tất cú hattrick khi ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 11-0 cho đội bóng đến từ Đông Á.

Thắng trận này Nhật Bản đạt 6 điểm cùng hiệu số 13/0 thẳng tiến ngôi đầu bảng C và sớm giành vé vào Tứ kết. Vào lúc 16 giờ ngày 10-3, Nhật Bản sẽ gặp Việt Nam ở trận đấu cuối của vòng đấu bảng. Các cầu thủ Việt Nam chỉ cần không để thua quá cách biệt thì sẽ giành vé đi tiếp.

LÊ ANH