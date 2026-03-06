Tuyển nữ Việt Nam hòa Đài Bắc Trung Hoa sẽ vào tứ kết Asian Cup nữ 2026

Những kết quả thuận lợi tại lượt trận thứ hai bảng A và bảng B đang giúp đội tuyển nữ Việt Nam mở rộng hơn cánh cửa sớm vào vòng tứ kết Asian Cup nữ 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam đứng trước cơ hội sớm đoạt vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. ẢNH: AFC

Ngày 6-3, lượt trận thứ hai tại bảng B thuộc Asian Cup nữ 2026 đã diễn ra. Vào buổi sáng (giờ Việt Nam), CHDCND Triều Tiên không gặp khó khăn để thắng đối thủ xếp sau họ đến 103 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là Bangladesh.

Phải chờ đến những phút bù giờ của hiệp 1, lần lượt Myong Yu-jong và Kim Kyong-yong mới ghi bàn để đưa đại diện Đông Á dẫn 2-0. Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Ri Song-ho vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận và có thêm 3 bàn thắng. Trong đó, Kim Kyong-yong hoàn tất cú đúp, hai pha lập công còn lại thuộc về Chae Un-yong và Kim Hye-yong.

CHDCND Triều Tiên giành được 6 điểm sau 2 trận thắng, qua đó sớm đoạt vé vào vòng tứ kết. Cũng vượt qua vòng bảng với thành tích tương tự là Trung Quốc. Chiều cùng ngày, các nhà đương kim vô địch giải đấu đã thắng Uzbekistan thuyết phục 3-0. Trong đó, Li Qingtong lập cú đúp, bàn còn lại do Shao Ziqin ghi.

Đội tuyển nữ Trung Quốc sớm đoạt vé vào tứ kết Asian Cup nữ 2026. ẢNH: AFC

Lượt trận cuối diễn ra vào ngày 9-3, CHDCND Triều Tiên sẽ gặp Trung Quốc để phân định ngôi đầu bảng B. Hiện tại, đoàn quân của HLV Ri Song-ho đang nhỉnh hơn về chỉ số phụ nên chỉ cần hòa là sẽ đứng đầu bảng.

Ngoài ra, Uzbekistan và Bangladesh dù đã nhận cùng 2 thất bại (0 điểm) nhưng vẫn chưa bị loại. Bởi cả hai vẫn còn cơ hội cạnh tranh một trong hai vị trí thứ ba có thành tích tốt nhất trong ba bảng để giành vé vào tứ kết. Muốn vậy, Uzbekistan và Bangladesh phải thắng lẫn nhau để có trong tay 3 điểm nuôi hy vọng.

Vào lúc 12 giờ trưa mai (7-3), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng C gặp Đài Bắc Trung Hoa. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có 3 điểm nhờ chiến thắng trước Ấn Độ ở ngày ra quân. Vì vị trí thứ ba tại bảng A cũng như bảng B không có đội nào giành quá được 3 điểm, thành thử đội tuyển nữ Việt Nam chỉ cần hòa Đài Bắc Trung Hoa sẽ có 4 điểm, từ đó sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

HỮU THÀNH