U17 Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Malaysia ở giải Đông Nam Á 2026

Theo kết quả bốc thăm cho giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa được LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) tiến hành vào chiều 6-3, đội tuyển U17 Việt Nam rơi vào bảng A cùng với Indonesia, Malaysia và Timor Leste.

U17 Việt Nam sẽ hội quân vào đầu tháng 4.

Cùng bảng với hai đối thủ nhiều duyên nợ là Indonesia và Malaysia sẽ lắm thử thách cho U17 Việt Nam. Trong đó U17 Indonesia có lợi thế nhất định nhờ ưu thế sân nhà. Ở hai bảng còn lại, bảng B gồm Thái Lan, Lào, Myanmar và Philippines; trong khi bảng C có sự góp mặt của Australia, Campuchia, Singapore và Brunei.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Chỉ 3 đội đứng đầu mỗi bảng và 1 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất giành quyền vào bán kết. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Theo kế hoạch, Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 23-4-2026 tại Indonesia. Các trận đấu được tổ chức trên hai sân vận động Gelora Joko Samudro (Gresik) và Gelora Delta (Sidoarjo).

Để chuẩn bị cho Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tiếp đó là VCK U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào đầu tháng 4 tới.

