Australia theo chân Hàn Quốc vào Tứ kết Asian Cup nữ 2026

Tiếp bước các cầu thủ nữ Hàn Quốc, đội chủ nhà Australia cũng giành trọn 3 điểm sau trận thắng với tỷ số cách biệt 4-0 trước Iran vào chiều 5-3, qua đó bảng A đã sớm xác định hai đội đầu tiên vào vòng đấu loại trực tiếp.

Thua trận thứ 2 liên tiếp nhưng Iran vẫn còn cơ hội vào Tứ kết. Ảnh: AFC

Với sự vượt trội về nhiều mặt, đội chủ nhà Australia đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và đến phút thứ 8, họ đã có bàn mở tỷ số từ pha lập công của Amy Sayer.

Bàn thắng sớm cùng thế trận thuận lợi đã giúp Australia thi đấu thanh thoát hơn, bóng chủ yếu diễn ra bên phần sân của đội Iran. Phút 27, thủ môn Yektaei của Iran khống chế bóng không tốt từ đường chuyền của một cầu thủ Australia, bóng đến đúng vị trí của Mary Fowler và cô không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp 1 khép lại, Alanna Kennedy kịp ghi bàn thắng thứ 3 cho Australia từ cú sút căng đánh bại thủ môn Yektaei.

Đội chủ nhà Australia sớm giành vé đi tiếp sau 2 trận thắng. Ảnh: AFC

Sang hiệp hai, Australia chủ động giảm tốc độ trận đấu, chủ yếu là kiểm soát bóng kìm giữ thế trận. Dù vậy, đội chủ nhà thêm 1 lần nữa đưa bóng vào lưới Iran vào phút 58 từ tình huống đánh đầu của Kennedy sau pha phối hợp đá phạt góc.

Với kết quả trên, Australia có cùng 6 điểm với Hàn Quốc để sớm vào Tứ kết. Trận cuối vòng bảng giữa hai đội sẽ mang tính chất tranh ngôi đầu. Trong khi đó Iran và Philippines chưa có điểm nào, nhưng đôi bên còn hy vọng vào việc tranh suất vớt dành cho 2/3 đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất. Bất lợi cho hai đội này là đang có bàn thua khá cao, hiệu số của Philippines đang là -4 và Iran là -7. Thế nên không chỉ thắng ở trận đối đầu trực tiếp sắp đến mà còn phải thắng cách biệt để giành lợi thế.

LÊ ANH