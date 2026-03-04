ESPN nhận định Ấn Độ - Việt Nam: Kinh nghiệm sẽ giúp Việt Nam chiến thắng

Đội tuyển bóng đá nữ Ấn Độ sẽ bước vào một trong những trận đấu quan trọng nhất lịch sử gần đây của họ. Đối thủ là Việt Nam – một thế lực đang lên của bóng đá nữ châu Á, và đây là trận mở màn của Bảng C tại Asian Cup 2026. Với Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cũng nằm trong bảng, Ấn Độ cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng liệu Sweety Devi và các đồng đội có thể tạo nên bất ngờ trước một Việt Nam dày dạn kinh nghiệm?

Ấn Độ bước vào giải đấu này với hành trang là lần đầu tiên đủ điều kiện tham dự Asian Cup dựa trên thành tích thực sự, sau khi vượt qua Thái Lan ở vòng loại. Đó là một cột mốc lịch sử, nhưng cũng là lời nhắc nhở về những khó khăn mà đội bóng này đã trải qua.

HLV Valverde chỉ mới nhậm chức hai tháng trước, nhưng bà đã nhanh chóng áp dụng triết lý chơi bóng kiểm soát và pressing cao. Trong các buổi tập gần đây, đội hình Ấn Độ tập trung vào việc khai thác tốc độ của các cầu thủ tấn công như Manisha Kalyan và Soumya Guguloth. Kalyan, ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu cho Apollon Ladies, là niềm hy vọng lớn nhất. Với khả năng rê dắt và dứt điểm sắc bén, cô đã ghi bàn ở các trận giao hữu gần đây và có thể là chìa khóa để phá vỡ hàng thủ chắc chắn của Việt Nam. "Tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh rằng bóng đá nữ Ấn Độ đang tiến bộ", Kalyan phát biểu trước trận.

Ở hàng thủ, Sweety Devi – tân đội trưởng – sẽ đóng vai trò then chốt. Với kinh nghiệm từ các giải đấu quốc tế và khả năng lãnh đạo, Devi phải tổ chức hàng thủ để đối phó với sức mạnh thể lực và tốc độ của Việt Nam. Các cầu thủ trẻ như Lynda Kom và Shilky Devi, những người từng vượt qua khó khăn từ đội U-17, cũng được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới. Tuy nhiên, Ấn Độ thiếu vắng một số trụ cột như Ashalata Devi và Ranjana Chanu, khiến hàng thủ trở nên mong manh hơn. HLV Valverde có thể sử dụng sơ đồ 4-3-3 để cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, tận dụng sự cơ động của tiền vệ Sangita Basfore – người đã trở lại sau chấn thương nặng và mất mát gia đình.

Bên kia chiến tuyến, Việt Nam bước vào trận đấu với vị thế của một đội bóng đã tham dự 10 kỳ Asian Cup liên tiếp. Dưới bàn tay của HLV huyền thoại Mai Đức Chung – người đã dẫn dắt đội từ năm 1997 – Việt Nam đã tạo nên lịch sử khi lần đầu dự World Cup 2023. Mặc dù bị loại ở vòng bảng, kinh nghiệm từ giải đấu ấy đã giúp họ trưởng thành. "Chúng tôi đã học được cách đối phó với áp lực lớn. Asian Cup này là bước đệm để chúng tôi hướng tới World Cup tiếp theo", ông Chung chia sẻ.

Ngôi sao sáng nhất của Việt Nam chắc chắn là Huỳnh Như. Với hơn 60 bàn thắng cho đội tuyển, Như là mối đe dọa thường trực với khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm đa dạng. Cô sẽ được hỗ trợ bởi Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Thanh Nhã – những cầu thủ nhanh nhẹn ở hai cánh. Hàng tiền vệ do Nguyễn Thị Bích Thùy dẫn dắt sẽ kiểm soát nhịp độ trận đấu, tận dụng sức mạnh thể lực để pressing liên tục. Việt Nam có thể chơi theo sơ đồ 4-2-3-1, tập trung vào phản công nhanh – điều đã giúp họ đánh bại Ấn Độ ở các trận giao hữu trước đây.

Lịch sử đối đầu không ủng hộ Ấn Độ: Họ chưa từng thắng Việt Nam ở trận chính thức, với kết quả tốt nhất là hòa. Tuy nhiên, Ấn Độ có lợi thế về tinh thần: Họ đã đánh bại Thái Lan – đội từng là kình địch của Việt Nam ở Đông Nam Á. Nếu Ấn Độ có thể kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân và tận dụng các pha cố định, họ có cơ hội tạo bất ngờ.

Dự đoán của ESPN: Đây sẽ là trận đấu chặt chẽ, nhưng kinh nghiệm của Việt Nam có thể giúp họ thắng 2-1.

LONG KHANG