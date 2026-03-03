Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026: Khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam?

Các đội ở bảng C sẽ nhập cuộc vào ngày 4-3. Trong đó đội tuyển Việt Nam sẽ so tài cùng Ấn Độ, đối thủ có lối đá khó chịu và thể lực tốt, sẽ là thử thách đầu tiên cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Huỳnh Như cùng các đồng đội hướng đến mục tiêu giành 3 điểm trước Ấn Độ ở trận ra quân. Ảnh: VFF

Ở bảng C, ngoài Nhật Bản với chất lượng đội hình được đánh giá trội hơn các đội còn lại thì Việt Nam, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa sẽ cạnh tranh quyết liệt cho vị trí nhì bảng để hướng đến vé chính thức còn lại của bảng này đi tiếp. Vì thế, trận Việt Nam - Ấn Độ vào tối 4-3 sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng cho đôi bên khi cùng đặt mục tiêu giành 3 điểm để tạo đà thuận lợi ở ngày ra quân.

HLV Mai Đức Chung đánh giá: “Nhật Bản quá vượt trội tại bảng C, trong khi 3 đội còn lại gồm Việt Nam, Ấn Độ, Đài Bắc Trung Hoa có thực lực ngang nhau. Chính vì thế, những cuộc so tài giữa 3 đội này sẽ rất quyết liệt và hấp dẫn. Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa thời gian qua đã có sự chuẩn bị khá kỹ cho giải châu Á và đặt quyết tâm rất cao, nên chúng ta luôn phải cẩn trọng, bước vào trận đấu với nỗ lực cao nhất”.

Lịch sử đối đầu cả ở gặp gỡ chính thức lẫn giao hữu đội tuyển Việt Nam đều nhỉnh hơn. Nhưng không vì thế mà đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chủ quan. Hai giải liên tiếp không thành công gần đây của đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á và SEA Games 33 đủ để làm cho Bích Thùy, Huỳnh Như và các đồng đội cần thận trọng. Nhiều trụ cột đã qua ngưỡng 30 tuổi sẽ phải cố gắng nhiều khi đua thể lực với các đối thủ tại đấu trường châu Á lần này.

Vạn Sự sẽ tiếp tục tỏa sáng như những gì đã thể hiện tại SEA Games 33?

Thời gian gần đây HLV Mai Đức Chung đã có những điều chỉnh đáng chú ý ở hàng công. Huỳnh Như và Hải Yến ít đá trọn 90 phút, trong khi đó hai cầu thủ nhanh nhẹn là Bích Thùy và Vạn Sự thường được bó vào trong thi đấu như hộ công. Ngoài ra còn có Thanh Nhã, Trần Thị Thu có khả năng áp sát vòng 16m50 đối phương để uy hiếp, hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Gặp đối thủ vừa tầm ở trận ra quân, hy vọng đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có chiến thắng đầu tiên để tạo đà thuận lợi ở giải châu Á 2026, cũng là khởi động mục tiêu “săn” vé dự World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Dự đoán: 2-1

Phát biểu trước trận đấu, thủ quân Huỳnh Như cho biết: “Toàn đội đang có tinh thần và thể trạng tốt để sẵn sàng cho trận ra quân. Các HLV nắm rõ thể trạng từng cầu thủ để xây dựng chương trình tập luyện phù hợp, giúp toàn đội đạt phong độ tốt nhất. Với kinh nghiệm của mình, tôi luôn cố gắng chia sẻ, hỗ trợ các cầu thủ trẻ. Dù ở cấp độ CLB hay ĐTQG, mục tiêu lớn nhất vẫn là thành tích chung của tập thể”.

Trong khi đó tiền đạo Sangita Basfore, tay săn bàn số 1 của Ấn Độ tự tin tuyên bố: “Chúng tôi đánh bại tuyển Thái Lan ngay tại Chiang Mai, thì chúng tôi cũng sẽ đánh bại tuyển Việt Nam tại Perth ngày 4-3 tới đây. Ấn Độ không phải chỉ nuôi giấc mơ dự Asian Cup, mà bây giờ toàn đội đang cháy bỏng giấc mơ World Cup 2027 tại Brazil”. Sangita Basfore cũng là tác giả của 2 bàn thắng giúp Ấn Độ đánh bại Thái Lan 2-1 lấy chiếc vé duy nhất bảng để đến Asian Cup 2026 cách đây 6 tháng tại Chiang Mai.

QUỐC CƯỜNG