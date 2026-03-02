Bảng xếp hạng vòng 14 V-League 2025-2026

Cuộc đua tranh ở nhóm cuối bảng tiếp tục quyết liệt khi Đà Nẵng giành trận thắng quý giá trước đối thủ đang đứng gần mình là PVF. Thắng trong trận đấu "6 điểm", Đà Nẵng đã thu hẹp khoảng cách với chính đối thủ này.

Sau vòng 14, Đà Nẵng vẫn ở vị trí cuối bảng với 10 điểm, họ chỉ còn thua PVF 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Phía trước là Thanh Hóa 13 điểm, HA.GL 14 điểm cùng chưa hết lo trong nỗ lực thoát khỏi khu vực cuối bảng.

Những thắng lợi quý giá ở vòng 14 đã giúp Becamex TPHCM, Nam Định và SLNA tiếp tục giữ khoảng cách an toàn về điểm số với nhóm đội theo sau.

Trong khi đó CAHN tiếp tục thẳng tiến ở ngôi đầu bảng với 35 điểm, hơn đội theo sau là Viettel đến 7 điểm. Thua trận thứ 3 liên tiếp, Ninh Bình tụt xuống thứ ba với 27 điểm. Cuộc tranh chấp trong top 3 gần như được thu gọn ở bộ ba trên.

LÊ ANH