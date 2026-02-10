Bảng xếp hạng vòng 13 V-League 2025-2026

Nhóm cuối bảng trở nên ngột ngạt khi nhiều đội ở khu vực này cùng giành trọn 3 điểm ở vòng cuối cùng của lượt đi. Trong khi đó dù chưa thi đấu nhưng Công an Hà Nội cũng sớm trở thành đội vô địch lượt đi.

Công an Hà Nội với 29 điểm đã trở thành đội vô địch lượt đi khi đội xếp theo sau là Ninh Bình lỡ cơ hội đòi lại ngôi số 1 từ trận thua HA.GL 1-2 ngay trên sân nhà.

Cũng từ trận thắng trên đã giúp HA.GL cải thiện tốt thứ hạng ở nhóm cuối bảng. Cùng với HA.GL, nhiều đội khác ở khu vực này cùng giành trọn 3 điểm như PVF thắng Becamex TPHCM 2-1, SLNA thắng đậm 4-1 trước Viettel ngay tại Hàng Đẫy, rồi Thanh Hóa cũng có trận thắng quý giá 2-1 trước Công an TPHCM ngay trên sân Thống Nhất.

Đà Nẵng vẫn ở vị trí cuối bảng với 7 điểm, nhưng chỉ mới thi đấu 12 trận. Phía trước là PVF 11 điểm; Becamex TPHCM, Thanh Hóa, Nam Định 12 điểm; SLNA 13 điểm; HA.GL 14 điểm...

LÊ ANH