Bảng xếp hạng vòng 13 V-League 2025-2026

Công an Hà Nội với 29 điểm đã trở thành đội vô địch lượt đi khi đội xếp theo sau là Ninh Bình lỡ cơ hội đòi lại ngôi số 1 từ trận thua HA.GL 1-2 ngay trên sân nhà.
Cũng từ trận thắng trên đã giúp HA.GL cải thiện tốt thứ hạng ở nhóm cuối bảng. Cùng với HA.GL, nhiều đội khác ở khu vực này cùng giành trọn 3 điểm như PVF thắng Becamex TPHCM 2-1, SLNA thắng đậm 4-1 trước Viettel ngay tại Hàng Đẫy, rồi Thanh Hóa cũng có trận thắng quý giá 2-1 trước Công an TPHCM ngay trên sân Thống Nhất.
Đà Nẵng vẫn ở vị trí cuối bảng với 7 điểm, nhưng chỉ mới thi đấu 12 trận. Phía trước là PVF 11 điểm; Becamex TPHCM, Thanh Hóa, Nam Định 12 điểm; SLNA 13 điểm; HA.GL 14 điểm...