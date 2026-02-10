Bảng xếp hạng trong nước

Bảng xếp hạng vòng 13 V-League 2025-2026

SGGPO

Nhóm cuối bảng trở nên ngột ngạt khi nhiều đội ở khu vực này cùng giành trọn 3 điểm ở vòng cuối cùng của lượt đi. Trong khi đó dù chưa thi đấu nhưng Công an Hà Nội cũng sớm trở thành đội vô địch lượt đi.

Bảng xếp hạng vòng 13 V-League 2025-2026

Công an Hà Nội với 29 điểm đã trở thành đội vô địch lượt đi khi đội xếp theo sau là Ninh Bình lỡ cơ hội đòi lại ngôi số 1 từ trận thua HA.GL 1-2 ngay trên sân nhà.

Cũng từ trận thắng trên đã giúp HA.GL cải thiện tốt thứ hạng ở nhóm cuối bảng. Cùng với HA.GL, nhiều đội khác ở khu vực này cùng giành trọn 3 điểm như PVF thắng Becamex TPHCM 2-1, SLNA thắng đậm 4-1 trước Viettel ngay tại Hàng Đẫy, rồi Thanh Hóa cũng có trận thắng quý giá 2-1 trước Công an TPHCM ngay trên sân Thống Nhất.

Đà Nẵng vẫn ở vị trí cuối bảng với 7 điểm, nhưng chỉ mới thi đấu 12 trận. Phía trước là PVF 11 điểm; Becamex TPHCM, Thanh Hóa, Nam Định 12 điểm; SLNA 13 điểm; HA.GL 14 điểm...

Tin liên quan
LÊ ANH

Từ khóa

Becamex TPHCM Công an Hà Nội PVF Công an TPHCM Hàng Đẫy HAGL Sông Lam Nghệ An Đòi lại Giành trọn Thứ hạng

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn