Lịch thi đấu vòng 13 V-League 2025-2026

Các cầu thủ Ninh Bình sẽ lấy lại ngôi đầu bảng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nếu giành chiến thắng trước HA.GL ở vòng 13 trên sân nhà.

Hiện tại, Ninh Bình thua đội đầu bảng CAHN 2 điểm, nhưng đội CAHN đã xin lùi trận đấu giữa họ và Đà Nẵng ở vòng 13 sang ngày 22-3 do cần tập trung sức để tham dự đấu trường châu Á. Vì thế, đây là dịp để Ninh Bình lấy lại ngôi đầu bảng trước khi nghỉ Tết.

Hai đại diện của TPHCM đều thi đấu trên sân nhà, nếu như Becamex TPHCM gặp PVF thì Công an TPHCM cũng tiếp đội bóng khác đang lận đận ở khu vực cuối bảng là Thanh Hóa. Trận đấu được dự đoán cân sức là cuộc so tài giữa Hà Nội FC và Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy.

Sau vòng đấu này, V-League 2025-2026 sẽ tạm ngưng để các đội bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lịch thi đấu Giai đoạn hai sẽ được VPF công bố sau.

LÊ ANH

