Lịch thi đấu vòng 6 giải hạng Nhất 2025-2026

SGGPO

Hai đội đang dẫn đầu bảng là Khánh Hòa và TPHCM sẽ gặp thử thách lớn khi cùng thi đấu trên sân khách trước đối thủ không hề dễ chịu.

Nếu như Khánh Hòa gặp Xuân Thiện Phú Thọ trên sân Việt Trì thì TPHCM di chuyển đến sân Quy Nhơn gặp Quy Nhơn United.

Trong khi đó đội cuối bảng Thanh niên TPHCM dù đá trên sân nhà nhưng tiếp đối thủ không hề dễ chịu là Đồng Nai. Đồng Nai vốn ngày càng cho thấy sự thiếu vững vàng ở một đội hình đặt mục tiêu thăng hạng, họ rất cần trận thắng trước đội yếu như Thanh niên TPHCM để lấy lại thăng bằng.

Một đội khác đang ở khu vực cuối bảng là Đồng Tháp cũng hứa hẹn có trận đấu khó khăn khi gặp Trẻ PVF tại Hưng Yên.

