SEA Games 33

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33

SGGPO

Đội tuyển nữ Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch SEA Games, sẽ lên đường sang Chonburi (Thái Lan) vào ngày 3-12.

Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33

Môn bóng đá nữ có sự tham dự của 8 đội, được chia vào 2 bảng. Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu được đánh giá cân sức khi cùng với Myanmar, Philippines và Malaysia. Đáng ngại nhất chính là Myanmar, đương kim Á quân AFF Cup nữ 2025 và Philippines sở hữu lực lượng có nhiều cầu thủ gốc nước ngoài.

Ở bảng A, chủ nhà Thái Lan nhẹ nhàng hơn khi cùng bảng với Indonesia, Singapore và Campuchia. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt gặp Malaysia (5-12), Philippines (8-12) và Myanmar (11-12).

LÊ ANH

Từ khóa

AFF Cup nữ 2025 Đội tuyển nữ Việt Nam Bóng đá nữ Đáng ngại Myanmar Đương kim Philippines Vòng tròn Á quân Malaysia

