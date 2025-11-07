Bóng đá trong nước

Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2025-2026

Vòng 11 V-League 2025-2026 diễn ra vào cuối tuần này sẽ chứng kiến màn đua tranh giữa nhóm đội đang kẹt ở khu vực cuối bảng, cần chiến thắng để thoát hiểm.

Lịch thi đấu vòng 11 V-League 2025-2026

Hấp dẫn nhất là cuộc so tài giữa HA.GL và Thanh Hóa, hai đội cùng ở top cầm "đèn đỏ" với cùng 7 điểm. Đôi bên hướng đến trận thắng để hy vọng thoát hiểm ở vòng đấu mang tính tất niên của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong năm 2025.

Trong khi đó hai đại diện của TPHCM cũng gặp thử thách không nhỏ khi Becamex TPHCM gặp SLNA tại sân Vinh, còn CA TPHCM dù thi đấu trên sân nhà nhưng tiếp đội đầu bảng Ninh Bình.

Sau vòng đấu này, V-League 2025-2026 tạm nghỉ đến cuối tháng 1 năm sau để tập trung đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam.

LÊ ANH

